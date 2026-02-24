Väder eller politik? Det ligger bakom rekordpriset på el

Snittpriset på el i Sverige landade på 107 öre/kWh i januari, det högsta som någonsin uppmätts för en januarimånad.

Bara i spåren av Rysslands invasion av Ukraina och covid-pandemin har priserna varit högre.

Uppgången har varit särskilt märkbar i norra Sverige, där priserna vanligtvis är mycket låga. I elprisområde 1 och 2 låg snittpriset på 94 öre/kWh, en ökning på nära 300 procent jämfört med samma månad förra året, då priset var 24 öre/kWh.

Vädret driver priset

Enligt Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på Energiföretagen är vädret huvudförklaringen bakom priserna.

”Det är vädret som är den viktigaste faktorn. Kylan i Finland och Baltikum är den stora prisdrivaren”, säger han till Affärsvärlden. Han tillägger att högtrycksbetonat väder dessutom minskat vindkraftsproduktionen.

Thorstensson noterar också att Aurora Line, den nya kraftledningen mellan norra Sverige och Finland som togs i drift i november, haft begränsad påverkan på priserna. Det stora elöverskottet i norra Sverige gör att effekten av ökad export blir liten, enligt honom.

De höga priserna kan dock vara nödvändiga för elproducenternas kalkyler. Under juni 2025 låg priset i norra Sverige på rekordlåga 3–5 öre/kWh, nivåer som inte ens täcker produktionskostnaderna.