Elpriserna rusar när vårfloden uteblir

Priserna har varit höga under vintern. Men när våren kommer brukar det vänta, men i år blir det annorlunda.

Elpriset väntas landa på omkring 60 öre per kilowattimme under andra kvartalet 2026. Det är 29 öre mer än samma period förra året. Prishöjningen beror främst på det svaga vattenläget i Norden, skriver Råvarumarknaden.se.

Vårfloden, som normalt brukar leda till lägre elpriser ser ut att bli minimal. Detta tillsammans med oron i Mellanöstern driver istället upp elpriserna.

Stora prisskillnader i Sverige

Elpriserna varierar kraftigt mellan norr och söder. I norra Sverige väntas priset bli cirka 30 öre per kilowattimme, medan det i söder kan nå upp till 75 öre.

Revisioner av kärnkraftverk i Oskarshamn och Forsmark halverar överföringskapaciteten, vilket hindrar södra Sverige från att fullt ut ta del av de lägre priserna i norr.

Osäkerhet inför sommaren

Om torkan fortsätter kan elpriserna förbli höga även i sommar. Vad som händer Mellanöstern framåt har också stor påverkan på hur elpriserna kommer att utvecklas under de kommande månaderna.

Trots de höga priserna är nivån fortfarande ungefär hälften av vad den var under samma period 2022 och långt från de extrema nivåerna under energikrisen 2021–2022. Så även om det just nu är ovanligt höga priser för säsongen, har det varit värre tidigare år.