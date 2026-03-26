Elkabel över Kvarken – Finland vill byta sin vindkraft mot svensk vattenkraft

Riksdagsledamoten Christoffer Ingo (SFP)Ingo menar att en elkabel över Kvarken skulle stärka båda ländernas konkurrenskraft genom att bättre utnyttja varandras styrkor inom elproduktion.

”På svenska sidan består elproduktionen främst av vattenkraft, och på vår sida är det vindkraft”, skriver han i ett pressmeddelande.

Den långsiktiga visionen inkluderar även en fast förbindelse över Kvarken, ett ämne som nyligen diskuterades av svenska och finska politiker vid ett seminarium i Sveriges riksdag.

Fingrid håller inte med

Men på Fingrid är tonen annorlunda. Jussi Jyrinsalo, direktör för stamnätsplanering, säger till Yle att en överföringsledning på land i norr är betydligt förmånligare, medan en ledning under havet passar bättre i söder.

Han syftar på Aurora Line 2 respektive Fenno-Skan 3, som båda planeras för 2030-talet i samarbete med Svenska kraftnät.

Aurora Line, den första stora satsningen på nordlig sammankoppling, är redan i gång.

Den nya 400 kV-ledningen mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Pyhänselkä i Finland kopplades ihop vid Torneälven i april 2025.

Projektet ingår i investeringsprogrammet Fossilfritt övre Norrland och är klassat som ett EU-projekt av gemensamt intresse.