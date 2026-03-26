En finsk riksdagsledamot vill se en kraftledning mellan Österbotten och Västerbotten över Kvarken. Men stamnätsbolaget Fingrid avfärdar förslaget i nuläget. Debatten om svenska elkablar är nu het i både norr och söder.
Elkabel över Kvarken – Finland vill byta sin vindkraft mot svensk vattenkraft
Riksdagsledamoten Christoffer Ingo (SFP)Ingo menar att en elkabel över Kvarken skulle stärka båda ländernas konkurrenskraft genom att bättre utnyttja varandras styrkor inom elproduktion.
”På svenska sidan består elproduktionen främst av vattenkraft, och på vår sida är det vindkraft”, skriver han i ett pressmeddelande.
Den långsiktiga visionen inkluderar även en fast förbindelse över Kvarken, ett ämne som nyligen diskuterades av svenska och finska politiker vid ett seminarium i Sveriges riksdag.
Fingrid håller inte med
Men på Fingrid är tonen annorlunda. Jussi Jyrinsalo, direktör för stamnätsplanering, säger till Yle att en överföringsledning på land i norr är betydligt förmånligare, medan en ledning under havet passar bättre i söder.
Han syftar på Aurora Line 2 respektive Fenno-Skan 3, som båda planeras för 2030-talet i samarbete med Svenska kraftnät.
Aurora Line, den första stora satsningen på nordlig sammankoppling, är redan i gång.
Den nya 400 kV-ledningen mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Pyhänselkä i Finland kopplades ihop vid Torneälven i april 2025.
Projektet ingår i investeringsprogrammet Fossilfritt övre Norrland och är klassat som ett EU-projekt av gemensamt intresse.
Kan vara aktuellt i framtiden
Peter Lund, professor emeritus i teknisk fysik vid Aalto-universitetet, ser ändå en poäng i Ingos förslag på längre sikt.
Han säger till Yle att en sådan ledning kunde bli intressant för att balansera vindkraft och eventuellt stödja väteproduktion, men påpekar att Finlands elbehov inte vuxit nämnvärt de senaste åren och att de ekonomiska förutsättningarna behöver analyseras noggrant.
Flera diskussioner om elkablar pågår
Parallellt med diskussionen om nordliga förbindelser rasar debatten om den planerade elkabeln Konti-Skan Connect mellan Sverige och Danmark.
Elmarknadsanalytikern Mats Nilsson varnar i Realtid för att den utökade kapaciteten riskerar att importera högre elpriser och prisvolatilitet till Sverige.
Han ifrågasätter även Svenska kraftnäts beräkningar och menar att de bygger på föråldrade siffror från tiden före Ukrainakriget.
Svenska kraftnäts har bemött kritiken och betonar att förbindelsen ger stora nyttovärden för båda länderna, samt att kostnaden delas jämnt med danska Energinet.