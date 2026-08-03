AI-lagen träder i kraft: Det måste alla svenska företag ändra direkt

Reglerna återfinns i förordningens artikel 50 och innebär att chattbotar och andra AI-system som talar direkt med användare tydligt måste uppge att det rör sig om ett verktyg, inte en människa.

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Kravet gäller varje företag som möter kunder inom EU med hjälp av AI, rapporterar Dagens PS. Har ditt bolag en chattbot på hemsidan eller använder AI-genererade bilder i marknadsföringen, måste det numera framgå.

Deepfakes ska märkas ut

Bilder, video och ljud som skapats eller redigerats med AI måste dessutom förses med maskinläsbara markeringar, så att innehållet lättare kan spåras.

En central ambition med lagen är att komma åt så kallade deepfakes, manipulerat material som föreställer verkliga personer.

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Det finns ett undantag för innehåll som publicerats före den 2 augusti.

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Generativa AI-system som redan fanns på marknaden får dessutom fram till den 2 december 2026 på sig att anpassa sina tekniska märkningsfunktioner, enligt kommissionen. System som lanseras efter den 2 augusti måste däremot följa kraven omedelbart.