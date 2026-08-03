Sedan i söndags tillämpas EU:s AI-förordning fullt ut på transparensområdet. Från och med den 2 augusti utövar EU-kommissionens AI-byrå tillsammans med nationella myndigheter egentlig tillsyn av lagen, enligt kommissionen. Samtidigt trädde nya transparensregler i kraft som berör långt fler än de stora teknikbolagen.
AI-lagen träder i kraft: Det måste alla svenska företag ändra direkt
Reglerna återfinns i förordningens artikel 50 och innebär att chattbotar och andra AI-system som talar direkt med användare tydligt måste uppge att det rör sig om ett verktyg, inte en människa.
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Kravet gäller varje företag som möter kunder inom EU med hjälp av AI, rapporterar Dagens PS. Har ditt bolag en chattbot på hemsidan eller använder AI-genererade bilder i marknadsföringen, måste det numera framgå.
Deepfakes ska märkas ut
Bilder, video och ljud som skapats eller redigerats med AI måste dessutom förses med maskinläsbara markeringar, så att innehållet lättare kan spåras.
En central ambition med lagen är att komma åt så kallade deepfakes, manipulerat material som föreställer verkliga personer.
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Det finns ett undantag för innehåll som publicerats före den 2 augusti.
Generativa AI-system som redan fanns på marknaden får dessutom fram till den 2 december 2026 på sig att anpassa sina tekniska märkningsfunktioner, enligt kommissionen. System som lanseras efter den 2 augusti måste däremot följa kraven omedelbart.
Kännbara böter
Straffen är betydande.
Överträdelser av transparenskraven kan ge böter på upp till 15 miljoner euro eller 3 procent av bolagets globala omsättning.
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För de allra allvarligaste överträdelserna, som förbjudna AI-metoder, kan bötesbeloppet uppgå till 35 miljoner euro eller 7 procent av omsättningen.
För att stärka tillsynen har kommissionen samtidigt publicerat en första lista över fler än 180 organisationer som anslutit sig till den frivilliga uppförandekod som ska göra transparensreglerna praktiskt tillämpbara.
Tuffast mot utvecklarna
Den hårdaste tillsynen riktas mot de stora AI-utvecklarna själva, alltså bolag som OpenAI, Anthropic och Google.
AI-byrån kan nu utöva tillsyn över leverantörer av så kallade generella AI-modeller, som måste dokumentera sina system, upprätta en upphovsrättspolicy och offentliggöra en sammanfattning av det material modellerna tränats på.
Vanliga småföretag som enbart använder verktygen berörs inte av den delen. Där handlar det i stället om transparenskraven, att vara öppen med när en kund möter AI i stället för en människa.
Övriga delar av förordningen dröjer. Reglerna för högrisksystem har skjutits upp till slutet av 2027 respektive 2028.