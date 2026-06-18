Accenture har inte haft en så låg aktiekurs sedan 2017. AI ses som den största orsaken till det. Men bolaget försöker vända det till sin fördel.
Konsultjätten rasar på börsen – investerare oroar sig för AI
Accenture rasade på börsen efter att konsultjätten sänkt sin prognos och rapporterat svagare efterfrågan än väntat.
Dessutom finns det ytterligare ett hot som påverkar investeringsaptiten i bolaget.
Det handlar om en växande oro för hur den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens kommer att påverka affärsmodellen för traditionella konsult- och outsourcingföretag.
Sämsta kursen på nio år
Aktien föll över 15 procent i den inledande handeln på torsdagen och handlades på den lägsta nivån sedan 2017.
Därmed fortsätter den nedgång som pågått under det senaste året. Bolagets börsvärde har minskat från över 200 miljarder dollar efter pandemins konsultboom till omkring 82 miljarder dollar, skriver Financial Times.
Under det senaste kvartalet uppgick värdet av nya uppdrag till 19,3 miljarder dollar, en nedgång med 3 procent jämfört med samma period i fjol räknat i lokal valuta.
Bolaget räknar nu med att omsättningen för helåret ska öka med högst 4 procent, jämfört med den tidigare prognosen på mellan 3 och 5 procent.
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Kan förändra branschen helt
Utvecklingen förstärker farhågorna om att AI kan förändra marknaden för konsulttjänster i grunden.
Investerare oroar sig för att företag i större utsträckning ska kunna utföra uppgifter själva med hjälp av AI-verktyg, samtidigt som nya AI-bolag utmanar de etablerade konsultjättarna.
Flera år av svag efterfrågan på mer frivilliga konsultprojekt har redan pressat branschen. Många företag håller tillbaka utgifterna trots att investeringarna i AI ökar.
Enligt Accenture har kundernas IT-budgetar i stort sett inte vuxit, utan pengarna omfördelas snarare till nya prioriteringar.
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Vill kunna tjäna pengar på AI
Bolaget framhåller samtidigt att efterfrågan på rådgivning kring AI fortfarande är stark. För att hitta nya tillväxtområden har Accenture dessutom ökat takten i sina företagsförvärv kraftigt.
Under räkenskapsåret väntas förvärvsbudgeten uppgå till 9 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som ursprungligen planerats.
I samband med rapporten presenterade bolaget tre nya förvärv inom cybersäkerhet.
Accenture köper sårbarhetsanalysföretaget runZero, säkerhetsbolaget NetRise samt en majoritetspost i Dragos, som specialiserar sig på cybersäkerhet för industriella system.
Affärerna värderas tillsammans till 4,2 miljarder dollar.
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