Konsultjätten rasar på börsen – investerare oroar sig för AI

Accenture rasade på börsen efter att konsultjätten sänkt sin prognos och rapporterat svagare efterfrågan än väntat.

Dessutom finns det ytterligare ett hot som påverkar investeringsaptiten i bolaget.

Det handlar om en växande oro för hur den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens kommer att påverka affärsmodellen för traditionella konsult- och outsourcingföretag.

Sämsta kursen på nio år

Aktien föll över 15 procent i den inledande handeln på torsdagen och handlades på den lägsta nivån sedan 2017.

Därmed fortsätter den nedgång som pågått under det senaste året. Bolagets börsvärde har minskat från över 200 miljarder dollar efter pandemins konsultboom till omkring 82 miljarder dollar, skriver Financial Times.

Under det senaste kvartalet uppgick värdet av nya uppdrag till 19,3 miljarder dollar, en nedgång med 3 procent jämfört med samma period i fjol räknat i lokal valuta.

Bolaget räknar nu med att omsättningen för helåret ska öka med högst 4 procent, jämfört med den tidigare prognosen på mellan 3 och 5 procent.

ANNONS

Läs mer: Jätten sparkar tusentals – klarar inte AI-kraven. Dagens PS