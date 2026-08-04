Ingen vet vad AI kommer kosta – det oroar företagen

När en användare ställer en fråga till en språkmodell bryts både frågan och svaret ner i tokens, och förbrukningen går inte att förutse.

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Samma fråga kan ge olika svar, och därmed olika kostnad, varje gång, rapporterar BBC.

För leverantörer och kunder blir det därför nästan omöjligt att låsa fast en budget. En icke-förutsägbar output ger ett icke-förutsägbart värde, konstaterar en av forskarna i BBC:s genomgång.

Notan kommer i efterhand

Resultatet är att många företag tappar kontrollen över utgifterna. Enligt betalplattformen Ramp har företagens AI-kostnader ökat trettonfaldigt på ett år, och de mest intensiva användarna lägger i snitt runt 7 450 dollar per anställd och månad, enligt Dagens PS.

En förklaring är att tunga resonemangsmodeller och autonoma AI-agenter drar långt fler tokens än tidigare, enklare uppgifter.

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Även storbolagen känner av det. Microsoft ska enligt uppgift ha dragit i handbromsen för de anställdas användning av vissa kodverktyg, och Uber lär ha bränt igenom sin årsbudget för AI-kodning på bara några månader.