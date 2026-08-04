Att sätta pris på AI-tjänster har blivit förvånansvärt svårt, och problemet ligger i själva grundenheten: token.
Ingen vet vad AI kommer kosta – det oroar företagen
När en användare ställer en fråga till en språkmodell bryts både frågan och svaret ner i tokens, och förbrukningen går inte att förutse.
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Samma fråga kan ge olika svar, och därmed olika kostnad, varje gång, rapporterar BBC.
För leverantörer och kunder blir det därför nästan omöjligt att låsa fast en budget. En icke-förutsägbar output ger ett icke-förutsägbart värde, konstaterar en av forskarna i BBC:s genomgång.
Notan kommer i efterhand
Resultatet är att många företag tappar kontrollen över utgifterna. Enligt betalplattformen Ramp har företagens AI-kostnader ökat trettonfaldigt på ett år, och de mest intensiva användarna lägger i snitt runt 7 450 dollar per anställd och månad, enligt Dagens PS.
En förklaring är att tunga resonemangsmodeller och autonoma AI-agenter drar långt fler tokens än tidigare, enklare uppgifter.
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Även storbolagen känner av det. Microsoft ska enligt uppgift ha dragit i handbromsen för de anställdas användning av vissa kodverktyg, och Uber lär ha bränt igenom sin årsbudget för AI-kodning på bara några månader.
Från fast pris till löpande räkning
Samtidigt pågår ett skifte i hur tjänsterna säljs.
Vissa verktyg har en fast månadskostnad, medan andra tar betalt per förfrågan, token eller interaktion.
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Flera amerikanska leverantörer har gått från fasta abonnemang till användningsbaserad debitering, något som gjort stora AI-projekt dyrare och fått bolag som DoorDash, Siemens och Airbnb att pröva billigare kinesiska modeller.
Volymerna skenar snabbare än priserna faller
Priset per token har visserligen fallit kraftigt de senaste åren.
Men förbrukningen ökar ännu snabbare. Goldman Sachs räknar med att antalet tokens som företag och konsumenter använder ska öka runt 24 gånger fram till 2030, i takt med att AI-agenter tar över allt fler arbetsuppgifter.
För leverantörerna själva är ekvationen långt ifrån löst.
De största AI-bolagen behöver enorma intäkter för att få lönsamhet i affären. Frågan är hur stor del av den räkningen som till slut hamnar hos kunderna, och hur de ska kunna budgetera för en kostnad som ändras var och varannan månad.