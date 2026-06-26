Författarens förslag: ”Simma fem mil och få en dag mindre i straff”

Genom att slå ihop dessa två infrastruktursatsningar och bygga fängelser med simbassänger kan vi introducera en helt ny värdegrund för den tid de intagna avtjänar sina straff.

Huvudtesen bygger på en konkret incitamentsstruktur där fysisk prestation direkt kopplas till strafftidens längd.

”Om man simmar fem mil så får man en dag mindre i straff”, föreslår författaren Stefan Engeseth, som rapporterar från Almedalen för vår räkning.

Detta system förväntas tillföra de intagna disciplin, motion och en tydlig struktur i vardagen. Ju mer de intagna sköter sig och simmar, desto kortare blir straffet. Det skapar en konstruktiv och positiv spiral som stärker individen till både kropp och själ inför utslussningen i samhället.

Se också:

Norlin (KD): ”Politiken löser verkligen inte allt”

Sänk ditt straff: Vattenballett mot machokultur

Dagens fängelser präglas i stor utsträckning av styrketräning, vilket bidrar till att upprätthålla en destruktiv machokultur. För att motverka detta bör schemat på fängelserna istället innehålla vattenballett.

Genom att skifta fokus från traditionellt gymmande till disciplinerad simning och vattenballett kan fängelsekulturen förändras i grunden och sporten ges en helt ny status. Det finns en potential att göra simning till en sport som uppfattas som coolare och häftigare än både fotboll och basket.