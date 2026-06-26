Författarens förslag: ”Simma fem mil och få en dag mindre i straff”

Under Almedalsveckan väcks kreativa förslag för att lösa samhällsproblem. Samtidigt som staten skärper straff och investerar miljarder i nya fängelser, satsas det också miljardbelopp på att bygga simbassänger runt om i landet.
Genom att slå ihop dessa två infrastruktursatsningar och bygga fängelser med simbassänger kan vi introducera en helt ny värdegrund för den tid de intagna avtjänar sina straff.
Huvudtesen bygger på en konkret incitamentsstruktur där fysisk prestation direkt kopplas till strafftidens längd.
”Om man simmar fem mil så får man en dag mindre i straff”, föreslår författaren Stefan Engeseth, som rapporterar från Almedalen för vår räkning.
Detta system förväntas tillföra de intagna disciplin, motion och en tydlig struktur i vardagen. Ju mer de intagna sköter sig och simmar, desto kortare blir straffet. Det skapar en konstruktiv och positiv spiral som stärker individen till både kropp och själ inför utslussningen i samhället.
Dagens fängelser präglas i stor utsträckning av styrketräning, vilket bidrar till att upprätthålla en destruktiv machokultur. För att motverka detta bör schemat på fängelserna istället innehålla vattenballett.
Genom att skifta fokus från traditionellt gymmande till disciplinerad simning och vattenballett kan fängelsekulturen förändras i grunden och sporten ges en helt ny status. Det finns en potential att göra simning till en sport som uppfattas som coolare och häftigare än både fotboll och basket.
AI-kameror och landslagsinspiration
För att säkerställa att rätt person faktiskt utför simningen, föreslås ett avancerat övervakningssystem med kameror både ovanför och under vattenytan. Genom att mäta miljontals rörelsepunkter kan systemet identifiera individen och verifiera att rätt person tillgodoräknas den simmade distansen.
Skulle det uppstå konflikter eller bråk i bassängen kan svenska simlandslaget involveras. Genom att ta dit elitidrottare kan de intagna få inspiration, ökad kunskap och ett mervärde som motiverar dem att simma längre.
Synergier för byggbranschen och politiken
Detta utvecklingsprojekt öppnar även upp för affärsmöjligheter inom den privata sektorn. Stora aktörer inom byggbranschen har redan den expertis som krävs; Skanska är skickliga på att bygga fängelser, medan bolag som NCC och Peab har stor erfarenhet av att uppföra simbassänger.
Att driva på detta förslag politiskt skulle inte bara göra politiken mer intressant, utan även positionera Sverige som ett land med världens mest unika kriminalvård.
Behovet av en meningsfull och strukturerad fängelsevistelse har blivit allt viktigare nu när strafftiderna har skärpts till 14 år, och genom att implementera positiv psykologi i kombination med simning kan fängelseåren förvandlas till något genuint konstruktivt.