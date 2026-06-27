Grönt ljus för omtvistad gruva: "Sverige och EU är beroende"

Området innehåller ovanliga bergarter med en av de få fyndigheterna med sällsynta jordartsmetaller i EU.

Regeringen har nu beviljat ansökan från Greenna Mineral, dotterbolag till det kanadensiska bolaget Leading Edge Materials, om bearbetningskoncession för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i området Norra Kärr, norr om Gränna i Jönköpings kommun.

En bearbetningskoncession är ett officiellt tillstånd som ger gruvbolag rätt att utvinna och bryta mineraler i ett visst område.

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Del i tillverkning elbilar

”I dagsläget är Sverige och EU beroende av sällsynta jordartsmetaller från länder som är belägna utanför EU, inte minst från Kina. En eventuell utvinning av fyndigheten i Norra Kärr skulle kunna tillgodose en stor del av Sveriges och EU:s försörjningsbehov och därför bör en eventuell etablering utredas vidare”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) i pressmeddelandet.

Området har undersökts under många år.

Gruvplanerna handlar om sällsynta jordartsmetaller som eudialyt, som anses vara viktiga för framtidens gröna omställning och i ambitionen att göra EU mer oberoende av Kina. Eudialyt innehåller höga halter ämnen som används i elmotorer och generatorer och är en viktig del i tillverkning av bland annat elbilar och vindkraftverk.

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Gruva har mött kritik

Samtidigt har gruvplanerna mött massiv kritik och farhågor att den kommer att hota naturvärden, förgifta sjön Vättern och utgöra ett hot mot dricksvattnet.

Länsstyrelsen i Östergötland har tidigare uppgett att villkoret för ett tillstånd måste innehålla skydd för ekologiskt känsliga områden. Något som Bergsstaten, den myndighet som prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter, dock inte har hållit med om.

Efter synpunkter i en tidigare ansökningsprocess har bolaget reviderat projektet och lovat att miljöavtryck ska minska genom att den kemiska bearbetningen ska ske på en annan, mer lämplig plats.