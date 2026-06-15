Daniels Eks drönare testas i smyg av USA

Det handlar om attackdrönaren HX-2, som syns avfyras i en video publicerad på Defense Visual Information Distribution Service, en publiceringskanal för den amerikanska försvarsmakten.

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Materialet kommer från en Natoövning i Litauen, där amerikanska soldater tränade drönarvärnsförmåga mot brittiska fallskärmsjägare. Övningen, kallad ”Project Flytrap”, ägde rum vid Pabradės träningsområde under slutet av april och maj.

Nyhetssajten Axios var först med att rapportera om testerna, och Helsing bekräftar för Dagens industri att uppgiften stämmer. Enligt Axios genomfördes totalt omkring 200 drönarflygningar under övningen, och av Helsings 17 drönare träffade 15 sina mål medan två missade knappt.

Användes även för spaning

HX-2 är en patrullrobot som kan slå till mot mål upp till tio mil bort.

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Men den amerikanska arméns teknikchef Alex Miller uppger för Axios att drönaren även användes för spaningsuppdrag, eftersom den med hjälp av datorseende ombord kunde hitta och spåra mål, även när den utsattes för elektronisk störning.