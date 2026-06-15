Drönare från det tyska bolaget Helsing, där Spotifygrundaren Daniel Ek är storägare, har i tysthet prövats av den amerikanska armén. Det avslöjar färska videofilmer.
Daniels Eks drönare testas i smyg av USA
Det handlar om attackdrönaren HX-2, som syns avfyras i en video publicerad på Defense Visual Information Distribution Service, en publiceringskanal för den amerikanska försvarsmakten.
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Materialet kommer från en Natoövning i Litauen, där amerikanska soldater tränade drönarvärnsförmåga mot brittiska fallskärmsjägare. Övningen, kallad ”Project Flytrap”, ägde rum vid Pabradės träningsområde under slutet av april och maj.
Nyhetssajten Axios var först med att rapportera om testerna, och Helsing bekräftar för Dagens industri att uppgiften stämmer. Enligt Axios genomfördes totalt omkring 200 drönarflygningar under övningen, och av Helsings 17 drönare träffade 15 sina mål medan två missade knappt.
Användes även för spaning
HX-2 är en patrullrobot som kan slå till mot mål upp till tio mil bort.
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Men den amerikanska arméns teknikchef Alex Miller uppger för Axios att drönaren även användes för spaningsuppdrag, eftersom den med hjälp av datorseende ombord kunde hitta och spåra mål, även när den utsattes för elektronisk störning.
Utklassade Thiel-bolaget
Testerna bekräftar bilden av Helsing som en av de aktörer som är hetast på marknaden jut nu.
Som Realtid tidigare rapporterat utklassade bolaget konkurrenten Stark, uppbackat av teknikmagnaten Peter Thiel, i militära övningar i höstas.
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Under övningen ”Haraka Storm” i Kenya och vid ett test nära Munster i Tyskland missade Starks Virtus-drönare målet i samtliga fyra försök, medan Helsing träffade 17 gånger av 17 i Tyskland. Vid ett tillfälle fattade ett batteri eld när en Stark-drönare slog i marken.
Ek äger minst 17 procent
Helsing grundades 2021 av Gundbert Scherf, Niklas Köhler och Torsten Reil och har nyligen etablerat ett kontor i Stockholm.
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Daniel Ek äger minst 17 procent av bolaget, medan försvarskoncernen Saab kontrollerar omkring 5 procent, enligt Dagens industri.
Nyligen rapporterades att Helsing planerar att ta in 1,2 miljarder dollar i nytt kapital till en värdering på 18 miljarder dollar.
Europa rustar upp
Framgångarna sker mot bakgrund av en omfattande europeisk upprustning. Sedan 2022 har fler än 230 försvarsstartups grundats i Europa, och riskkapitalister har pumpat in 1,5 miljarder dollar i sektorn.
Drönarna har blivit en jämviktsfaktor på slagfältet, en enskild farkost kan kosta 1 500 dollar eller mindre, jämfört med 2 000–4 000 dollar för en artillerigranat.