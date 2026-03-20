Cyberhoten ökar och förändras snabbt. En ny global rapport visar hur AI, geopolitik och bedrägerier driver en allt mer komplex riskbild för företag och myndigheter.
Cyberhoten 2026: Internet har aldrig varit otryggare
Företag står inför ett växande dilemma: att undvika AI kan ge konkurrensnackdelar men att införa tekniken utan tillräcklig säkerhet skapar nya sårbarheter.
Bedrägerier slår direkt mot affären
Globalt har över 70 % av organisationerna drabbats av cyberbedrägerier under det senaste året, enligt Global Cybersecurity Outlook 2026.
Det rör sig om allt från falska mejl och betalningsbedrägerier till identitetsstöld. Samtidigt växer riskerna kopplade till AI, och påverkar både privata företag och offentlig sektor.
Angripare utnyttjar systemets svagheter och kan snabbt orsaka ekonomiska förluster och driftstörningar.
Förtroendet för nationella myndigheter är lågt
Många organisationer litar inte på att nationella myndigheter kan hantera stora cyberattacker. Den offentliga sektorn är ofta mer sårbar än den privata, något Realtid skrev om i en artikel nyligen.
Globalt saknas ofta nödvändig kompetens inom cybersäkerhet, särskilt i Afrika söder om Sahara och Latinamerika, där runt 70 % av organisationerna uppger att de saknar tillräcklig expertis.
Lösningar och proaktivitet
För att möta hoten effektivt arbetar de organisationer som klarar sig bäst proaktivt. De integrerar säkerhet i upphandlingar, testar scenarier och samarbetar med partners och myndigheter.
Tredjepartsrisker och leverantörskedjor får samma fokus som interna resurser, och en kultur av tillit och samarbete blir avgörande.
AI kan vara en styrka
Rätt använd kan AI snabbt upptäcka hot och stärka försvar, men cyberhot handlar inte bara om teknik. Organisationer måste också kombinera strategi, ledarskap och samarbete för att stå emot attacker.
“Vi måste samarbeta, dela information globalt och utveckla kompetens för nya risker. Om vi lyckas kan vi utnyttja AI för alla,” säger Michael Miebach, VD för Mastercard i rapporten.
