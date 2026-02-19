Comeback för kol – men varar den?

Vinterstormen Fern, som i januari 2026 svepte över stora delar av USA med extrem kyla och snö, har blivit en symbol i den amerikanska energidebatten.

Enligt American Coal Council steg kolkraftproduktionen i USA under stormens värsta dagar från ungefär 70 gigawattimmar per dygn till cirka 130. Det skriver organisationens vd Emily Arthun på Realclearwire.

En fördubbling som kolförespråkare menar bevisar att bränslet fortfarande är rygggraden i det amerikanska elnätet.

Fick tillfälligt öka produktionen

I MISO-regionen stod kol för upp till 40 procent av elproduktionen under toppbelastning. I PJM-nätet svarade det för ungefär en fjärdedel av den totala produktionen.

Missa inte: Förnybart är nu störst – räcker det för att rädda världen? Realtid

Det amerikanska energidepartementet utfärdade nödorder som tillät vissa kolkraftverk att tillfälligt öka sin produktion för att säkra nätstabiliteten.