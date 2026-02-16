Vattenfall sålde för miljoner – köparen blev en av världens rikaste

Idag värderas verksamheten till 24 miljarder kronor, en ökning på 170 gånger köpeskillingen. Nu siktar ”den tjeckiske sfinxen” bort från energisektorn.

År 2016 gjorde Vattenfall en förlustaffär när de sålde sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Detta då brunkolet klev fram som det mest lönsamma fossila bränslet i landet.

Vattenfall motiverade försäljningen med affärsmässiga skäl, men affären blev en besvikelse för Miljöpartiet som drivit frågan om att stoppa den tyska kolkraften, skrev Affärsvärlden då.

Istället för nedläggning fortsatte verksamheten under ny ägare. Brunkolsverksamheten genererade 23 miljarder kronor i nettovinster mellan 2016 och 2022.

Köper sånt andra inte vill ha

Kretinskys strategi har varit att köpa tillgångar som andra ratat.

Vid ett sällsynt offentligt framträdande 2015 förklarade han sin filosofi: att tjäna pengar i branscher som håller på att dö, eftersom de dör långsammare än vad marknaden tror.

Den 50-årige tjecken har byggt sin förmögenhet genom energibolaget EPH.

Men han ser nu färre möjligheter i energisektorn och vill diversifiera, skriver The Economist. Målet är att energins andel av vinsten ska minska från två tredjedelar till hälften inom tre år.