16 feb. 2026

Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället

Vattenfall sålde för miljoner – köparen blev en av världens rikaste

Tjeckiska miljardären Daniel Kretinsky investerar där andra ser döda industrier. (Foto: Roman Vondrous / AP / TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 16 feb. 2026Publicerad: 16 feb. 2026

Den tjeckiske miljardären Daniel Kretinsky gjorde en av årtiondets mest lyckade affärer när han 2016 köpte Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet för omkring 100 miljoner kronor. Nu söker han nya möjligheter.

Idag värderas verksamheten till 24 miljarder kronor, en ökning på 170 gånger köpeskillingen. Nu siktar ”den tjeckiske sfinxen” bort från energisektorn.

År 2016 gjorde Vattenfall en förlustaffär när de sålde sin brunkolsverksamhet i Tyskland. Detta då brunkolet klev fram som det mest lönsamma fossila bränslet i landet.

Missa inte: Fossila bränslen ska fasas ut med vindkraft och vätgas. Dagens PS

Vattenfall motiverade försäljningen med affärsmässiga skäl, men affären blev en besvikelse för Miljöpartiet som drivit frågan om att stoppa den tyska kolkraften, skrev Affärsvärlden då.

Istället för nedläggning fortsatte verksamheten under ny ägare. Brunkolsverksamheten genererade 23 miljarder kronor i nettovinster mellan 2016 och 2022.

Köper sånt andra inte vill ha

Kretinskys strategi har varit att köpa tillgångar som andra ratat.

Vid ett sällsynt offentligt framträdande 2015 förklarade han sin filosofi: att tjäna pengar i branscher som håller på att dö, eftersom de dör långsammare än vad marknaden tror.

Läs även: ”Det smutsiga guldet” – rusning i den hatade råvaran. Dagens PS

Den 50-årige tjecken har byggt sin förmögenhet genom energibolaget EPH. En förmögenhet som Forbes

Men han ser nu färre möjligheter i energisektorn och vill diversifiera, skriver The Economist. Målet är att energins andel av vinsten ska minska från två tredjedelar till hälften inom tre år.

Ökar inom handel och logistik

Under det senaste året har Kretinsky ökat takten i förvärv inom handel och logistik.

Brunkol är på väg ut. Men inte så snabbt som många trott. (Foto: Patrick Pleul / AP /TT)

I februari 2025 tog han tyska grossisten Metro privat och i april köpte han International Distributions Services, ägare till brittiska Royal Mail.

Han har även lagt bud på franska elektronikkedjan Fnac Darty där han redan är största ägare med 28 procent av rösterna, enligt Global Banking and Finance Review.

Missa inte: Förnybart är nu störst – räcker det för att rädda världen? Realtid

Kretinskys imperium spänner över flera sektorer. Inom detaljhandel äger han andelar i brittiska Sainsbury’s och franska Casino.

Inom logistik har han investerat i nederländska PostNL och GLS. På mediesidan kontrollerar han stora delar av den tjeckiska marknaden och äger franska förlaget Editis samt magasin som Elle och Marianne.

Kretinskys bolag äger även 27 procent av det Premier League-laget West Ham samt det framgångsrika tjeckiska fotbollslaget Sparta Prague.

Kolfritt till 2030

Trots att kolet var grunden för hans miljardförmögenhet talar Kretinsky nu om en kolfri verksamhet till 2030.

Hans bolag Leag planerar att omvandla de stora markområdena i östra Tyskland till vindkraft och solenergi, inklusive vad som kan bli Europas största solcellspark.

Läs även: Trump vill återuppliva kol – alldeles”för sent ute”. Dagens PS

Men alla är inte imponerade. Klimataktivisten Radek Kubala kallar miljardärens omställning för ”greenwashing”, uppger The Economist.

Kretinsky själv menar att Europas försök att gå före i klimatomställningen har misslyckats och kostat kontinentens industrier dyrt. Han tror fortfarande på Europa men varnar för att beskattning och byråkrati skrämmer bort kapital och talang.

Daniel Kretinskyfossila bränslenkolRåvarorTjeckien
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

