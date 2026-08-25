Ryska manipulatörer kom åt ChatGPT-konton – stängs av direkt

OpenAI har stängt ett kluster av ChatGPT-konton med koppling till Ryssland som enligt bolaget användes i en dold påverkansoperation för att sprida desinformation på nätet.

Kampanjen upptäcktes efter att företaget undersökt AI-genererade inlägg på sociala medier.

Det ledde till avslöjandet av en betydligt större infrastruktur för informationspåverkan.

Använde tjänsten som verktyg

Enligt OpenAI byggde operationen kring en webbplats med kopierade och felaktigt attribuerade akademiska texter, ett så kallat suveränitetsindex som framställde Ryssland i positiv dager samt försök att dölja operatörernas ryska ursprung.

Företaget uppger att aktörerna använde ChatGPT för att skriva kommentarer och inlägg som sedan publicerades på plattformar som X, Facebook, LinkedIn, Telegram och Substack, skriver CNBC.

Instruktionerna gavs på ryska och modellen ombads samtidigt att eliminera språkliga ledtrådar som kunde avslöja att innehållet kom från ryska användare.

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