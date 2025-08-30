Avhopp och konflikter – rapporter inifrån Meta

Meta håller på att förändra sitt företag mer än under sina två decennier.

Mark Zuckerbergs ambition att göra bolaget ledande inom artificiell intelligens har inneburit en jättesatsning, som omfattar miljardinvesteringar och stjärnrekryteringar från rivaler,

Men nu visar det sig att Metas AI-projekt har kantats av interna konflikter, avhopp och oro bland långvariga medarbetare, skriver Financial Times.

Visade på spänningar

Ett av de mest uppmärksammade fallen inträffade när Shengjia Zhao, en av medskaparna till ChatGPT som värvades från OpenAI, bara dagar efter sin ankomst övervägde att återvända till sin tidigare arbetsplats.

Företagets Llama-modeller har lidit av förseningar. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).

Händelsen kom att symbolisera de spänningar som har uppstått när Zuckerbergs nya generation av AI-ledare ställs mot bolagets mer erfarna chefer.

Zhao ångrade sig och har nu en nyckelroll i Metas omdöpta enhet Meta Superintelligence Lab (MSL), men processen fram till det var turbulent.

