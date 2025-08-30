Realtid
Avhopp och konflikter – rapporter inifrån Meta

meta
Chris Cox, som är Chief Product Officer på Meta, ska ha fått en mer tillbakadragen roll i den nya AI-organisationen. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Metas AI-satsning tillhör de största investeringarna i techhistorien. Men på företaget stiger missnöjet.

Meta håller på att förändra sitt företag mer än under sina två decennier.

Mark Zuckerbergs ambition att göra bolaget ledande inom artificiell intelligens har inneburit en jättesatsning, som omfattar miljardinvesteringar och stjärnrekryteringar från rivaler,

Men nu visar det sig att Metas AI-projekt har kantats av interna konflikter, avhopp och oro bland långvariga medarbetare, skriver Financial Times.

Visade på spänningar

Ett av de mest uppmärksammade fallen inträffade när Shengjia Zhao, en av medskaparna till ChatGPT som värvades från OpenAI, bara dagar efter sin ankomst övervägde att återvända till sin tidigare arbetsplats.

Företagets Llama-modeller har lidit av förseningar. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).

Händelsen kom att symbolisera de spänningar som har uppstått när Zuckerbergs nya generation av AI-ledare ställs mot bolagets mer erfarna chefer.

Zhao ångrade sig och har nu en nyckelroll i Metas omdöpta enhet Meta Superintelligence Lab (MSL), men processen fram till det var turbulent.

Har lockat till sig välrenommerade namn

Bland de mest profilerade rekryteringarna finns även Alexandr Wang, tidigare vd för Scale AI, som leder den nybildade och mycket hemlighetsfulla avdelningen kallad TBD.

Han rapporterar nu direkt till till Zuckerberg, vilket inneburit att flera av bolagets veteraner, inklusive forskningsprofilen Yann LeCun och produktchefen Chris Cox, delvis hamnat i bakgrunden.

Satsningen har lockat flera forskare från konkurrenter som OpenAI och Apple, ofta med exceptionella ersättningspaket.

Flera har sagt upp sig

Samtidigt har några av de nyanställda lämnat kort efter att de tillträtt, och flera erfarna medarbetare med många år i företaget har valt att säga upp sig.

Orsaken pekas ut som både interna maktkamper och frustration över Metas byråkrati samt konkurrens om resurser, som lovats men inte alltid levererats.

Finns kritiska röster

Flera av bolagets satsningar har samtidigt ändrats eller bordlagts helt. Bland annat stoppades planerna på att släppa den stora språkmodellen Llama Behemoth efter svaga resultat, skriver Wall Street Journal.

Internt har det funnits diskussioner om ledarskapsstil och arbetsmetoder. Vissa anser att Zuckerberg är för djupt involverad och detaljstyr verksamheten.

Andra pekar på Wangs begränsade erfarenhet av att leda stora organisationer. Meta har dessutom infört ett tillfälligt stopp för nyrekryteringar inom AI, med undantag för affärskritiska roller.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

