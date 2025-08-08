Realtid
Realtid.se
IT & tech

Ljummet mottagande för nya ChatGPT-5

ljummet
Har OpenAI:s vd Sam Altman lovat för mycket? (Foto: Jose Luis Magana/AP/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Sam Altmans ord var storslagna när ChatGPT-5 lanserades: ”Doktorsnivå” och ”superpower on demand”. Men bakom de fina PR-orden växer kritiska röster som ifrågasätter om OpenAI verkligen levererat det utlovade genombrottet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ChatGPT-5, som lanserades på torsdagen, är OpenAI:s första stora modelluppdatering på över två år.

Företaget, som enligt Dagens Industri har närmare 700 miljoner aktiva användare i veckan, har positionerat den nya modellen som ett stort språng från föregångarna.

Missa inte: ”Dina privata ChatGPT-samtal ligger öppna på nätet”. Realtid

Den mest påtagliga förändringen är att ChatGPT-5 fungerar som en intelligent växel mellan olika modeller.

ChatGPT-5 i praktiken

Systemet beslutar automatiskt om en fråga kräver snabbt svar eller djupare reflektion och anpassar resurserna därefter.

”GPT-5 bara gör grejer”, sammanfattar Ethan Mollick i sin analys på One Useful Thing.

ljummet
ChatGPT-5:s förbättringar mot tidigare modeller. (Foto: OpenAI)
ANNONS

Denna automation löser ett problem som många användare inte ens visste att de hade.

”Ett överraskande antal personer har aldrig sett vad AI faktiskt kan göra eftersom de fastnat på GPT-4o, och inte vet vilka av de förvirrande modellnamnen som är bättre”, skriver Mollick.

Men automatiken har en baksida. Mollick observerar att modellen ibland behandlar komplexa uppgifter som enkla, vilket ger sämre resultat.

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Imponerande siffror – på papperet

OpenAI presenterar själva imponerande benchmarkresultat: 94,6 procent på AIME 2025 matematik-test, 74,9 procent på SWE-bench Verified för mjukvaruutveckling och 84,2 procent på multimodal förståelse.

Företaget hävdar även att ChatGPT-5 med förlängt resonemang är jämförbar eller bättre än experter i ungefär hälften av fallen – inom över 40 yrken.

”Kan hackare stjäla mina tankar via min smartphone?”

Miljontals människor vänder sig till ChatGPT för att få hjälp med sin digitala säkerhet.

Men oberoende tester berättar en annan historia. Forskningsorganisationen METR:s egna säkerhetstester visar att GPT-5 har 50 procent chans att klara mjukvaruuppgifter som tar en mänsklig expert drygt två timmar att lösa.

ANNONS

En förbättring visserligen, men långt från revolutionerande.

Bättre än väntat eller överhajpad?

Reaktionerna från utvecklarvärlden är blandade. Brittiske programmeraren Simon Willison kallar ChatGPT-5 ”min nya favoritmodell” och berömmer dess förmåga att sällan misslyckas, skriver Platformer.

Men alla delar inte entusiasmen.

”Claude Code med Opus är fortfarande kung och ärligt talat är det inte ens nära”, skriver McKay Wrigley, en respekterad AI-utvecklare, på X.

Läs även: AI-satsning från Meta: Handlar bara om annonser. News55

Platformer observerar att ”det faktum att GPT-5 inte verkar ha gjort ett språng framför fältet inom kodning – eller något annat område, egentligen – får säkerligen Google och Anthropic att sucka av lättnad”.

”Hopplöst inom humaniora”

ANNONS

Leon Furze, specialist på språk- och diskursanalys, avfärdar hela ”PhD-expert”-narrativet.

”När jag testade den nya modellen på några uppgifter från min typ av PhD, inom språk/konstområdet diskursanalys, var den förutsägbart hopplös”, skriver han.

”Att fira det faktum att en datorprogramvara kan utföra exakta beräkningar verkar som något från 1980-talet”, fortsätter Furze.

Tre ord förstör din jobbansökan – nu avslöjas AI-tricken

Ett enda tankstreck för mycket kan avslöja att din jobbansökan är robotskriven.

Professor Carissa Véliz från Institute for Ethics in AI är ännu mer skeptisk.

”Dessa system, så imponerande som de är, har inte kunnat vara riktigt lönsamma”, säger hon till BBC.

Säkerhetsgenombrott eller bara PR?

En av ChatGPT-5:s mest intressanta innovationer är ”safe completions”. Istället för att helt vägra svara på potentiellt farliga frågor försöker modellen ge det mest hjälpsamma svaret inom säkerhetsramarna.

ANNONS

”Det kan vara lätt att byta bort hjälpsamhet mot säkerhet – en modell kan vara säker om den vägrar allt. Men vi vill att våra modeller ska vara både säkra och hjälpsamma”, skriver OpenAI.

Krig, AI och protester – CEO:n som vägrar backa

Alex Karp – lika hyllad på börsen som han är fördömd på gatorna.

Modellen genomgick 5 000 timmar av ”red teaming” – expertledd säkerhetstestning – innan lansering, enligt NBC News.

Men METR:s detaljerade säkerhetsanalys avslöjade problematiska beteenden, inklusive situationsmedvetenhet där modellen ibland korrekt identifierade att den utvärderades av forskningsorganisationen.

De får tillgång till AI-modellen

Med ChatGPT-5 som nu standard för alla ChatGPT-användare, inklusive gratisanvändare, kommer miljoner att få sin första exponering för OpenAI:s resonemangsmodeller.

Pro-användare får tillgång till mer avancerade versioner som ”GPT-5 Thinking” och ”GPT-5 Pro”.

Huruvida detta utgör ett verkligt språng mot artificiell generell intelligens förblir en öppen fråga. OpenAI:s vd Sam Altman kallar det för ett ”betydande steg” mot AGI – men erkänner samtidigt att modellen fortfarande saknar kontinuerligt lärande utan omträning.

ANNONS

Missa inte: Skatteverket bygger en AI-verkstad för dina skattepengar. News55

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIChatGPTOpenAISam Altman
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Senaste lediga jobben

Lawyer for IBM Sweden
Placering: Stockholm
Credit and Collections Specialist
Placering: Stockholm
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS