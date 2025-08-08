Ljummet mottagande för nya ChatGPT-5

ChatGPT-5, som lanserades på torsdagen, är OpenAI:s första stora modelluppdatering på över två år.

Företaget, som enligt Dagens Industri har närmare 700 miljoner aktiva användare i veckan, har positionerat den nya modellen som ett stort språng från föregångarna.

Den mest påtagliga förändringen är att ChatGPT-5 fungerar som en intelligent växel mellan olika modeller.

ChatGPT-5 i praktiken

Systemet beslutar automatiskt om en fråga kräver snabbt svar eller djupare reflektion och anpassar resurserna därefter.

”GPT-5 bara gör grejer”, sammanfattar Ethan Mollick i sin analys på One Useful Thing.

ChatGPT-5:s förbättringar mot tidigare modeller. (Foto: OpenAI)

Denna automation löser ett problem som många användare inte ens visste att de hade.

”Ett överraskande antal personer har aldrig sett vad AI faktiskt kan göra eftersom de fastnat på GPT-4o, och inte vet vilka av de förvirrande modellnamnen som är bättre”, skriver Mollick.

Men automatiken har en baksida. Mollick observerar att modellen ibland behandlar komplexa uppgifter som enkla, vilket ger sämre resultat.