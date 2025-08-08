Sam Altmans ord var storslagna när ChatGPT-5 lanserades: ”Doktorsnivå” och ”superpower on demand”. Men bakom de fina PR-orden växer kritiska röster som ifrågasätter om OpenAI verkligen levererat det utlovade genombrottet.
Ljummet mottagande för nya ChatGPT-5
Mest läst i kategorin
Palantirs vd – miljardären som vill övervaka världen
Dataanalysjätten Palantir rapporterar sitt första miljardkvartal och når rekordhöjder på börsen. Men bakom framgången växer oron för vad som händer när övervakningstekniken blir mainstream – från tysk polis till Trumps USA. På måndagskvällen amerikansk tid steg Palantirs aktiekurs till rekordhöjder efter att företaget rapporterat sitt första miljardkvartal någonsin. ”Vi fortsätter att se den häpnadsväckande påverkan …
AI – startskottet på dumhetens era?
AI breder sig ut sig över världen. Det kan höja människors produktivitet på kort sikt – men det kan också göra oss dummare, menar forskare. Artificiell intelligens håller snabbt på att införas i både offentlig och privat sektor. Men det finns de som menar att det kommer till ett pris. Missa inte: Unga ändrar karriärplaner …
Altmans snyting på Musk – OpenAI värderas högre
Rivalerna Sam Altman och Elon Musk driver två av världens största onoterade företag. Nu ser OpenAI ut att gå om SpaceX i värderingskampen. AI-jätten OpenAI:s vd Sam Altman har varit oense med Elon Musk många gånger – ofta offentligt. Nu kan Altman få in en riktig prestigeseger mot konkurrenten. Missa inte: Musk får sin dag …
Silicon Valley tar makten från journalister: "Ganska galet"
Investerare och start-up-grundare i USA:s techsektor behöver inte längre vänta på att media ringer. Många av dem har nämligen startat sina egna podcaster. Den amerikanska techsektorn är het. AI har gjort att det finns ett allt större intresse för huvudpersonerna i branschen. Tidigare hade deras berättelser kanske kommit ut genom traditionella medier – men numera …
Techjättarnas AI-utgifter – mer än hela EU:s försvar
De stora techbolagens satsningar på AI har börjat nå astronomiska summor. Det belönas av investerare på börsen. AI är framtiden inom tech. Det är de flesta överens om – och ingen vill halka efter. Därför lägger nu ledande teknikjättarna i USA enorma summor på AI och dess infrastruktur. Missa inte: USA tappar greppet – Kinas …
ChatGPT-5, som lanserades på torsdagen, är OpenAI:s första stora modelluppdatering på över två år.
Företaget, som enligt Dagens Industri har närmare 700 miljoner aktiva användare i veckan, har positionerat den nya modellen som ett stort språng från föregångarna.
Missa inte: ”Dina privata ChatGPT-samtal ligger öppna på nätet”. Realtid
Den mest påtagliga förändringen är att ChatGPT-5 fungerar som en intelligent växel mellan olika modeller.
ChatGPT-5 i praktiken
Systemet beslutar automatiskt om en fråga kräver snabbt svar eller djupare reflektion och anpassar resurserna därefter.
”GPT-5 bara gör grejer”, sammanfattar Ethan Mollick i sin analys på One Useful Thing.
Denna automation löser ett problem som många användare inte ens visste att de hade.
”Ett överraskande antal personer har aldrig sett vad AI faktiskt kan göra eftersom de fastnat på GPT-4o, och inte vet vilka av de förvirrande modellnamnen som är bättre”, skriver Mollick.
Men automatiken har en baksida. Mollick observerar att modellen ibland behandlar komplexa uppgifter som enkla, vilket ger sämre resultat.
Senaste nytt
Imponerande siffror – på papperet
OpenAI presenterar själva imponerande benchmarkresultat: 94,6 procent på AIME 2025 matematik-test, 74,9 procent på SWE-bench Verified för mjukvaruutveckling och 84,2 procent på multimodal förståelse.
Företaget hävdar även att ChatGPT-5 med förlängt resonemang är jämförbar eller bättre än experter i ungefär hälften av fallen – inom över 40 yrken.
”Kan hackare stjäla mina tankar via min smartphone?”
Miljontals människor vänder sig till ChatGPT för att få hjälp med sin digitala säkerhet.
Men oberoende tester berättar en annan historia. Forskningsorganisationen METR:s egna säkerhetstester visar att GPT-5 har 50 procent chans att klara mjukvaruuppgifter som tar en mänsklig expert drygt två timmar att lösa.
En förbättring visserligen, men långt från revolutionerande.
Bättre än väntat eller överhajpad?
Reaktionerna från utvecklarvärlden är blandade. Brittiske programmeraren Simon Willison kallar ChatGPT-5 ”min nya favoritmodell” och berömmer dess förmåga att sällan misslyckas, skriver Platformer.
Men alla delar inte entusiasmen.
”Claude Code med Opus är fortfarande kung och ärligt talat är det inte ens nära”, skriver McKay Wrigley, en respekterad AI-utvecklare, på X.
Läs även: AI-satsning från Meta: Handlar bara om annonser. News55
Platformer observerar att ”det faktum att GPT-5 inte verkar ha gjort ett språng framför fältet inom kodning – eller något annat område, egentligen – får säkerligen Google och Anthropic att sucka av lättnad”.
”Hopplöst inom humaniora”
Leon Furze, specialist på språk- och diskursanalys, avfärdar hela ”PhD-expert”-narrativet.
”När jag testade den nya modellen på några uppgifter från min typ av PhD, inom språk/konstområdet diskursanalys, var den förutsägbart hopplös”, skriver han.
”Att fira det faktum att en datorprogramvara kan utföra exakta beräkningar verkar som något från 1980-talet”, fortsätter Furze.
Tre ord förstör din jobbansökan – nu avslöjas AI-tricken
Ett enda tankstreck för mycket kan avslöja att din jobbansökan är robotskriven.
Professor Carissa Véliz från Institute for Ethics in AI är ännu mer skeptisk.
”Dessa system, så imponerande som de är, har inte kunnat vara riktigt lönsamma”, säger hon till BBC.
Säkerhetsgenombrott eller bara PR?
En av ChatGPT-5:s mest intressanta innovationer är ”safe completions”. Istället för att helt vägra svara på potentiellt farliga frågor försöker modellen ge det mest hjälpsamma svaret inom säkerhetsramarna.
”Det kan vara lätt att byta bort hjälpsamhet mot säkerhet – en modell kan vara säker om den vägrar allt. Men vi vill att våra modeller ska vara både säkra och hjälpsamma”, skriver OpenAI.
Krig, AI och protester – CEO:n som vägrar backa
Alex Karp – lika hyllad på börsen som han är fördömd på gatorna.
Modellen genomgick 5 000 timmar av ”red teaming” – expertledd säkerhetstestning – innan lansering, enligt NBC News.
Men METR:s detaljerade säkerhetsanalys avslöjade problematiska beteenden, inklusive situationsmedvetenhet där modellen ibland korrekt identifierade att den utvärderades av forskningsorganisationen.
De får tillgång till AI-modellen
Med ChatGPT-5 som nu standard för alla ChatGPT-användare, inklusive gratisanvändare, kommer miljoner att få sin första exponering för OpenAI:s resonemangsmodeller.
Pro-användare får tillgång till mer avancerade versioner som ”GPT-5 Thinking” och ”GPT-5 Pro”.
Huruvida detta utgör ett verkligt språng mot artificiell generell intelligens förblir en öppen fråga. OpenAI:s vd Sam Altman kallar det för ett ”betydande steg” mot AGI – men erkänner samtidigt att modellen fortfarande saknar kontinuerligt lärande utan omträning.
Missa inte: Skatteverket bygger en AI-verkstad för dina skattepengar. News55
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.