Bristen på elektriker hotar att bli en allvarlig flaskhals för den snabbväxande AI-infrastrukturen i USA. Nu agerar storbolag och kapitalförvaltare för att möta problemet.
När Blackrock satsar på utbildningar åker varselkläderna fram
BlackRock, världens största kapitalförvaltare, meddelade i veckan att bolaget investerar 100 miljoner dollar i utbildningsprogram för yrkesarbetare.
Pengarna ska fördelas via ideella organisationer och arbetsmarknadsorgan i flera delstater med målet att nå 50 000 arbetstagare under fem år, skriver Fortune.
”Amerika behöver uppskattningsvis tio biljoner dollar i infrastrukturinvesteringar till 2033. Kapital ensamt räcker inte – människor är centrala för att bygga vår nations framtid”, säger BlackRocks vd Larry Fink.
Har varnat Trump
Fink har länge varnat för att elektrikerbristen riskerar att bromsa AI-boomen och berättat att han tagit upp frågan direkt med företrädare för Trump-administrationen.
Varningarna är välgrundade. Elektriska installationer utgör 45 till 70 procent av den totala byggkostnaden för ett datacenter, enligt fackförbundet International Brotherhood of Electrical Workers.
I Northern Virginia, som ensamt hanterar runt 70 procent av världens internettrafik, jobbar elektriker dygnet runt i skift sju dagar i veckan, berättar Joe Dabbs, tidigare verksamhetschef för IBEW Local 26, för Yahoo Finance.
”När vi bygger de här anläggningarna kör vi flera skift och jobbar sju dagar i veckan. Beställarna vill alltid att det ska vara klart igår”, säger Dabbs.
En tredubbling i kapacitet väntar
Den globala kapaciteten för datacenter väntas nästan tredubblas till 2030, och USA beräknas ha i genomsnitt 81 000 lediga elektrikertjänster per år under det kommande decenniet. Samtidigt förväntas över 200 000 elektriker gå i pension under samma period.
Lönerna speglar efterfrågan. Lärlingar vid IBEW Local 26 i Washington D.C.-området startar på runt 26 dollar i timmen.
Efter ett femårigt lärlingsprogram kan en färdigutbildad elektriker tjäna motsvarande över 120 000 dollar om året, och med övertid kan siffran närma sig 200 000 dollar.
Blackrock är inte ensamma
Även Google och Microsoft har agerat. Google har avsatt totalt 15 miljoner dollar och ingått partnerskap med Electrical Training Alliance för att utbilda 100 000 elektriker och 30 000 nya lärlingar.
Microsofts president Brad Smith har å sin sida uppskattat att USA kan behöva en halv miljon nya elektriker under det kommande decenniet. Han har efterlyst en nationell strategi för rekrytering och utbildning.
”Det goda är att det här är bra jobb. Det dåliga är att vi saknar en nationell strategi för att rekrytera och utbilda dem som ska fylla dem”, skriver Smith enligt Yahoo Finance.