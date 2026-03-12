När Blackrock satsar på utbildningar åker varselkläderna fram

BlackRock, världens största kapitalförvaltare, meddelade i veckan att bolaget investerar 100 miljoner dollar i utbildningsprogram för yrkesarbetare.

Pengarna ska fördelas via ideella organisationer och arbetsmarknadsorgan i flera delstater med målet att nå 50 000 arbetstagare under fem år, skriver Fortune.

”Amerika behöver uppskattningsvis tio biljoner dollar i infrastrukturinvesteringar till 2033. Kapital ensamt räcker inte – människor är centrala för att bygga vår nations framtid”, säger BlackRocks vd Larry Fink.

Har varnat Trump

Fink har länge varnat för att elektrikerbristen riskerar att bromsa AI-boomen och berättat att han tagit upp frågan direkt med företrädare för Trump-administrationen.

Blackrocks vd Larry Fink. Foto: Richard Drew/AP/TT)

Varningarna är välgrundade. Elektriska installationer utgör 45 till 70 procent av den totala byggkostnaden för ett datacenter, enligt fackförbundet International Brotherhood of Electrical Workers.

I Northern Virginia, som ensamt hanterar runt 70 procent av världens internettrafik, jobbar elektriker dygnet runt i skift sju dagar i veckan, berättar Joe Dabbs, tidigare verksamhetschef för IBEW Local 26, för Yahoo Finance.

”När vi bygger de här anläggningarna kör vi flera skift och jobbar sju dagar i veckan. Beställarna vill alltid att det ska vara klart igår”, säger Dabbs.