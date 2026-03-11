Under pandemins stora jobbvåg kunde det löna sig ekonomiskt att söka nytt jobb. Men arbetsmarknaden har förändrats och med den löneökningarna.
Arbetsmarknaden förändras: Lönar sig mindre att byta jobb
En analys från Bank of America Institute visar att arbetstagare som bytte jobb i januari fick en medianlöneökning på omkring 4 procent.
Det är en tydlig nedgång jämfört med toppen av pandemins rekryteringsboom 2022, då löneökningarna i snitt låg runt 14 procent.
Även jämfört med tiden före pandemin är skillnaden stor. År 2019 fick personer som bytte jobb mer än dubbelt så stora löneökningar som i dag.
Läs också:
Ekonomer och jurister toppar lönelistan – de ökar mest – Realtid
Arbetsmarknaden har svalnat
Under pandemin konkurrerade många företag hårt om arbetskraft. Bristen på personal gjorde att arbetsgivare höjde lönerna för att locka kandidater, ibland även för sidoförflyttningar mellan liknande roller.
I dag ser läget annorlunda ut, skriver CNBC. Antalet lediga jobb i USA steg från cirka sju miljoner 2019 till rekordhöga 12,2 miljoner våren 2022. Sedan dess har nivåerna fallit tillbaka mot mer normala nivåer och idag skapas inte heller lika många jobb som tidigare.
Samtidigt har arbetslösheten stigit något från rekordlåga nivåer, och färre arbetstagare lämnar frivilligt sina jobb.
Även om siffrorna kommer från USA kan trenden ge en fingervisning om hur lönefördelarna med att byta jobb kan förändras även på andra arbetsmarknader, inte minst när AI tar över fler jobb.
Fler väljer att stanna
Även statistik från Federal Reserve Bank of Atlanta visar att lönefördelen med att byta jobb har minskat. Under 2022 och 2023 ökade lönerna för jobbytare i snitt omkring två procentenheter mer än för dem som stannade kvar hos samma arbetsgivare.
Den skillnaden har i stort sett försvunnit.
I den senaste mätningen ökade lönerna med cirka 4,4 procent för dem som bytte jobb, jämfört med 3,9 procent för dem som stannade kvar.
Utvecklingen har lett till att fler arbetstagare väljer att stanna där de är. När arbetsmarknaden svalnar blir tryggheten i ett befintligt jobb helt enkelt mer värdefull än chansen till en större löneökning.
Läs också:
Arv blir viktigare än lön – ny ekonomisk era tar form – Realtid