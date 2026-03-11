Arbetsmarknaden förändras: Lönar sig mindre att byta jobb

En analys från Bank of America Institute visar att arbetstagare som bytte jobb i januari fick en medianlöneökning på omkring 4 procent.

Det är en tydlig nedgång jämfört med toppen av pandemins rekryteringsboom 2022, då löneökningarna i snitt låg runt 14 procent.

Även jämfört med tiden före pandemin är skillnaden stor. År 2019 fick personer som bytte jobb mer än dubbelt så stora löneökningar som i dag.

Arbetsmarknaden har svalnat

Under pandemin konkurrerade många företag hårt om arbetskraft. Bristen på personal gjorde att arbetsgivare höjde lönerna för att locka kandidater, ibland även för sidoförflyttningar mellan liknande roller.

I dag ser läget annorlunda ut, skriver CNBC. Antalet lediga jobb i USA steg från cirka sju miljoner 2019 till rekordhöga 12,2 miljoner våren 2022. Sedan dess har nivåerna fallit tillbaka mot mer normala nivåer och idag skapas inte heller lika många jobb som tidigare.

Samtidigt har arbetslösheten stigit något från rekordlåga nivåer, och färre arbetstagare lämnar frivilligt sina jobb.

Även om siffrorna kommer från USA kan trenden ge en fingervisning om hur lönefördelarna med att byta jobb kan förändras även på andra arbetsmarknader, inte minst när AI tar över fler jobb.