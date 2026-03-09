Blackrock nekar kunder uttag från egen fond

Beslutet speglar en bredare oro inom branschen kring kreditkvalitet och avkastning i en tillgångsklass som på kort tid lockat enorma kapitalflöden.

Läs även: Kunder vill ta ut pengar från Blackrocks fond – stoppas. Dagens PS

Under det första kvartalet 2026 begärde investerare uttag på totalt 1,2 miljarder dollar från HPS Corporate Lending Fund. Det är motsvarande cirka 9,3 procent av fondens samlade nettovärde, rapporterar Financial Times.

Blackrock godkände uttag på 620 miljoner dollar, i linje med fondens tak på fem procent per kvartal, och avslog därmed nära hälften av uttagsbegäran.

Fonden, som förvaltar tillgångar på omkring 26 miljarder dollar, kom in i Blackrocks portfölj genom förvärvet av kreditspecialisten HPS Investment Partners förra året. Det köpet kostade runt 12 miljarder dollar.

Bred omskakning i branschen

Blackrocks beslut väntas få stor uppmärksamhet inom finansbranschen. Uttagen från så kallade halvlikvida private credit-fonder har ökat markant den senaste tiden.

Fonderna har dragit till sig hundratals miljarder dollar från privatpersoner och förmögna investerare som lockats av höga avkastningsnivåer, men som nu visar tecken på att vilja lämna vid de första tecknen på stress.

ANNONS

Missa inte: Biljonrekord för Blackrock i förvaltat kapital. Realtid

Oron har förstärkts av nedskrivningar hos flera stora aktörer, däribland KKR, Apollo Global Management och Blackstone, samt av att den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänkte räntan förra året, vilket pressat avkastningen i sektorn.

Alternativa kapitalförvaltare drabbades hårt på börsen i fredags, Blackrock-aktien föll 5,1 procent och KKR, Blue Owl och Ares Management tappade samtliga mer än fem procent.

Blue Owl stoppade förra månaden permanent uttagen ur en av sina fonder, vilket ytterligare spädde på marknadsturbulensen, enligt FT.

Blackstone valde däremot en annan väg och godkände samtliga uttagsbegäran ur sin private credit-fond på 82 miljarder dollar, trots att uttagen steg till 7,9 procent av tillgångarna.