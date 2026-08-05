Europeiska IT-jättar kan bli oväntade vinnare i AI-boomen. De har kompetensen att integrera AI i företagens gamla system – där en stor del av det ekonomiska värdet sannolikt kommer att skapas.
AI-vinnarna: IT-bolagen som får tekniken att leverera
När företag går från att testa AI till att faktiskt använda tekniken i sina verksamheter blir det tydligt att den största utmaningen inte är att välja rätt modell.
Utmaningen är att få AI att fungera i gamla och komplexa system. Många av dessa har byggts upp under decennier, med fragmenterade databaser, specialanpassade applikationer och hårda krav på behörigheter, spårbarhet och styrning.
Europas etablerade teknikbolag som SAP, Capgemini, Sopra Steria och OVHcloud märker nu en allt starkare efterfrågan.
Att slippa bygga om allt och istället kunna integrera AI i de befintliga processerna sparar stora pengar för företagen.
UBS beskriver AI-applikationerna som ”slagfältet där det mesta av värdet skapas”.
Därför gynnas de aktörer som kan få modellerna att fungera i verkliga verksamheter finns en stor marknad.
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AI rullas ut snabbare än vad företagen hinner med.
Boston Consulting Group varnar samtidigt för att företag rullar ut AI snabbare än organisationerna hinner anpassa sig.
Över 70 procent av investerarna uttrycker oro för att företag inte har de tekniska och operativa resurser som krävs för att kunna använda verktygen.
Reuters beskriver komplexiteten som en av de största flaskhalsarna för AI‑införande.
Det ökar efterfrågan på implementation, integration och governance – områden där Europas etablerade teknikbolag redan har starka positioner.
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Techbolagen visar stark tillväxt
SAP:s orderstock i molnet steg med 26 procent till 22,9 miljarder euro. En viktig förklaring är att företag flyttar kritiska affärssystem till SAP:s molnplattformar.
Där samlas centrala affärsprocesser och företagsdata, vilket skapar en teknisk grund för att kunna införa AI.
SAP:s förvärv av Dremio och Prior Labs visar hur centralt det blivit att göra företagsdata tillgänglig för AI‑applikationer.
Capgemini ser samma trend. Bolaget höjde sin tillväxtprognos efter en bokningsökning på 9,2 procent. Sopra Steria uppgraderade samtidigt sin prognos efter 5,3 procents organisk tillväxt.
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Avgörande för viktiga samhällsfunktioner
I sektorer som försvar, sjukvård och kritisk infrastruktur är kraven på kontroll och datasuveränitet särskilt starka. Dessutom kan konsekvenserna om något skulle gå fel kan bli enorma.
Publicis vd Arthur Sadoun säger att kunder vill använda avancerade AI‑modeller, men i miljöer där de själva kontrollerar teknik, data och säkerhet.
Det bidrar till en ökad efterfrågan på europeiska leverantörer som kan erbjuda AI‑funktioner utan att kunderna behöver lämna ifrån sig kontrollen till amerikanska hyperscalers.
Airbus är ett exempel på utvecklingen. Bolaget väljer Scaleway för känsliga industri- och försvarsapplikationer. Målet är att omkring 70 kritiska system ska köras där senast 2028.
OVHcloud växer 20,2 procent i sin publika molnverksamhet, drivet av efterfrågan på europeisk AI‑infrastruktur som inte omfattas av amerikanska extraterritoriella lagar.
Enligt Reuters är det för tidigt för Europas techjättar att luta sig tillbaka.
De måste fortfarande bevisa att den AI-drivna efterfrågan håller i sig och att de kan leverera lösningar som gör AI användbart i världens mest komplexa organisationer.
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