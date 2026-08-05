AI-vinnarna: IT-bolagen som får tekniken att leverera

När företag går från att testa AI till att faktiskt använda tekniken i sina verksamheter blir det tydligt att den största utmaningen inte är att välja rätt modell.



Utmaningen är att få AI att fungera i gamla och komplexa system. Många av dessa har byggts upp under decennier, med fragmenterade databaser, specialanpassade applikationer och hårda krav på behörigheter, spårbarhet och styrning.

Europas etablerade teknikbolag som SAP, Capgemini, Sopra Steria och OVHcloud märker nu en allt starkare efterfrågan.

Att slippa bygga om allt och istället kunna integrera AI i de befintliga processerna sparar stora pengar för företagen.

UBS beskriver AI-applikationerna som ”slagfältet där det mesta av värdet skapas”.



Därför gynnas de aktörer som kan få modellerna att fungera i verkliga verksamheter finns en stor marknad.

Läs också: Bankernas AI-larm: Säljer av miljardskulder med skräpstatus. Realtid

AI rullas ut snabbare än vad företagen hinner med.

Boston Consulting Group varnar samtidigt för att företag rullar ut AI snabbare än organisationerna hinner anpassa sig.



Över 70 procent av investerarna uttrycker oro för att företag inte har de tekniska och operativa resurser som krävs för att kunna använda verktygen.

Reuters beskriver komplexiteten som en av de största flaskhalsarna för AI‑införande.



Det ökar efterfrågan på implementation, integration och governance – områden där Europas etablerade teknikbolag redan har starka positioner.

ANNONS

Missa inte: Investeringarna bakom AI mattas av i det tysta. Realtid