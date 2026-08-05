En grupp banker ledda av Morgan Stanley planerar att sälja av skulder på 15 miljarder dollar kopplade till ett Google-uppbackat datacenter i Texas som hyrts ut till AI-bolaget Anthropic. Wall Streets långivare blir alltmer ovilliga att bära AI-infrastrukturens skulder på sina egna balansräkningar.
Bankernas AI-larm: Säljer av miljardskulder med skräpstatus
Bankkonsortiet planerar att refinansiera skulden via obligationsmarknaden så snart lånen dragits.
Anläggningen, ett 2 000 tunnland stort campus under uppförande i Hubbard, Texas, utvecklas av Nexus Data Centers.
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Obligationsmarknaden har blivit en allt vanligare väg för de gigantiska AI-satsningarna att resa långsiktigt kapital, eftersom marknadens djup gör att projekt kan finansieras snabbare och billigare än via banklån, skriver Financial Times.
För bankerna innebär avyttringen samtidigt minskad AI-exponering och frigjort utrymme för ny utlåning.
Google backar – men lånet får skräpstatus
Själva grundaffären rapporterades först av Wall Street Journal och bekräftades i slutet av juli av bland andra Bloomberg och CNBC.
Paketet består av ett brygglån på 14 miljarder dollar plus en revolverande kreditfacilitet, och Google väntas få en ägarandel på omkring 20 procent i utbyte mot att garantera Anthropics hyres- och kraftåtaganden.
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Obligationen väntas ändå få så kallad spekulativ rating, skräpstatus, trots Googles backstop, som blir verksam först när datacentret är färdigbyggt.
Investerare måste därmed bära risker som byggförseningar och kostnadsöverskridanden.
”Långivarna finansierar Google, inte Anthropic”
Att bankerna nu flyttar strukturen från privata obligationsplaceringar in i ett syndikerat brygglån är i sig anmärkningsvärt.
Analystjänsten Global Data Center Hub menar att bankerna i praktiken prissätter skulden mot Googles balansräkning, med Anthropics kredit enbart som utlösande faktor.
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Ett brygglån existerar för att lösas ut, och takeout-marknaden ärver garantistrukturen.
Datacentret ska fyllas med Googles egenutvecklade TPU-chip, som finansieras separat, och drivas av ett eget naturgaskraftverk för att undvika förseningar.
Den kraftiga utbyggnaden i Texas har väckt oro för ansträngd el- och vattenförsörjning samt stigande elpriser.
Global våg når även Sverige
Kapitalbehoven i AI-utbyggnaden är enorma och pressar Wall Streets finansieringskapacitet.
Bankerna har i månader sökt köpare till mer än 50 miljarder dollar i byggskulder för flera Oracle-anknutna datacenterprojekt, enligt FT.
Vågen av datacenterinvesteringar märks även i Sverige.
Realtid har tidigare rapporterat om hur kanadensiska Brookfield investerar omkring 95 miljarder kronor i ett datacenter i Strängnäs, med 750 megawatt ett av Europas största i sitt slag.