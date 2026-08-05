Bankernas AI-larm: Säljer av miljardskulder med skräpstatus

Bankkonsortiet planerar att refinansiera skulden via obligationsmarknaden så snart lånen dragits.

Anläggningen, ett 2 000 tunnland stort campus under uppförande i Hubbard, Texas, utvecklas av Nexus Data Centers.

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Obligationsmarknaden har blivit en allt vanligare väg för de gigantiska AI-satsningarna att resa långsiktigt kapital, eftersom marknadens djup gör att projekt kan finansieras snabbare och billigare än via banklån, skriver Financial Times.

För bankerna innebär avyttringen samtidigt minskad AI-exponering och frigjort utrymme för ny utlåning.

Google backar – men lånet får skräpstatus

Själva grundaffären rapporterades först av Wall Street Journal och bekräftades i slutet av juli av bland andra Bloomberg och CNBC.

Paketet består av ett brygglån på 14 miljarder dollar plus en revolverande kreditfacilitet, och Google väntas få en ägarandel på omkring 20 procent i utbyte mot att garantera Anthropics hyres- och kraftåtaganden.

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Obligationen väntas ändå få så kallad spekulativ rating, skräpstatus, trots Googles backstop, som blir verksam först när datacentret är färdigbyggt.

Investerare måste därmed bära risker som byggförseningar och kostnadsöverskridanden.