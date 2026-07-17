Investeringarna bakom AI mattas av i det tysta

Enligt UBS beräkningar väntas de så kallade ”hyperskalarnas” investeringar stiga 76 procent i år till 673 miljarder dollar, men bara 25 procent nästa år och blygsamma 6 procent 2028.

Det bryter mot den logik som dominerat marknaden i två år: att Microsoft, Amazon, Alphabet och Meta skulle fortsätta accelerera sina datacenterbyggen, vilket i sin tur skulle garantera intäktstillväxten hos underleverantörerna.

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Alexis Bossard, global aktieförvaltare på Edmond de Rothschild Asset Management, har dragit ner exponeringen mot halvledare som han anser blivit för dyra i förhållande till förväntningarna, och ökat i Amazon samt områden som vätskekylning, cybersäkerhet och utvalda mjukvarubolag.

LFG+ZEST:s investeringschef Alberto Conca har kraftigt minskat innehaven i minnes- och utrustningstillverkare, byggt positioner i hyperscalare och hälsovård, och köpt säljoptioner på utvalda halvledarnamn.

Bank of Americas fondförvaltarundersökning för juli visade att 82 procent såg halvledare som marknadens mest överfulla position, och ingen uppgav sig vara kort sektorn. Samtidigt noterar Apollos chefsekonom Torsten Slok att teckningsgraden för Big Techs obligationer fallit till under två gånger i juli, från nästan fem gånger i februari. Det rapporterar Reuters.

Centralbankernas centralbank varnar

Oron får stöd på högsta nivå. I sin årsrapport, publicerad den 28 juni, konstaterar Bank for International Settlements (BIS) att de fem största hyperskalarna väntas investera över 1 000 miljarder dollar i AI-relaterad capex under 2025–2026.

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Det är åtaganden som överstiger bolagens vinster och fria kassaflöden och därför delvis finansieras med skuld.

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Besvikelse i avkastningen kan enligt BIS utlösa en plötslig indragning av finansieringen och förvandla investeringsboomen till en utdragen bust, med spridningseffekter på de finansiella villkoren.