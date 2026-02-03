AI gör vardagen smartare – men öppnar dörren för en ny generation bedrägerier som många företag inte är redo för.
AI skapar panik: Sju av tio företag fruktar nya bedrägerier
Det talas ofta om effektivitet, automatisering och nya affärsmodeller. Men i kulisserna växer en annan berättelse fram.
En ny undersökning från Novus, gjord på uppdrag av Trygg-Hansa, visar att fler än hälften av Sveriges små- och medelstora företag anser att AI-utvecklingen ökar risken för bedrägerier och cyberattacker.
Siffran landar på 52 procent. Bland de företag som redan har vidtagit skyddsåtgärder är oron ännu mer påtaglig – där uppger 72 procent att AI innebär en ökad risk.
Det är inte svårt att förstå varför.
Deepfakes, avancerad phishing och chatbotbedrägerier blir allt mer sofistikerade. Det som tidigare krävde teknisk spetskompetens kan i dag göras med några knapptryckningar.
En manipulerad röst från “vd:n” som ber ekonomiavdelningen föra över pengar. Ett mejl som ser ut att komma från en pålitlig partner. Gränsen mellan äkta och falskt suddas ut.
Cyberattacker ökar kraftigt – Sverige sticker ut
Oron är inte gripen ur luften. Under andra kvartalet 2025 ökade antalet cyberattacker i Sverige med 32 procent jämfört med samma period året innan, enligt Check Point Research. Det är en av de större ökningarna i Europa.
I undersökningen rankas digitala hot som den tredje största risken för företagens verksamhet under 2026. Endast kompetensbrist och ökade legala krav upplevs som mer pressande.
Det som gör situationen extra bekymmersam är att många företag samtidigt känner sig dåligt rustade.
Säkerhetsrisker kopplade till AI anges som det område där företagen upplever sig minst förberedda – 32 procent uppger detta. Strax därefter kommer cyberattacker med 31 procent.
Vi har tidigare sett hur nya tekniker ofta omfamnas snabbt, medan säkerhetsarbetet halkar efter. Det är ett mönster som känns igen från tidigare digitala skiften.
Småföretagen står utan skydd
Skillnaderna mellan olika företag är tydliga. Totalt uppger 57 procent att de har vidtagit åtminstone vissa åtgärder för att skydda sig mot AI-drivna risker. Men bland egenföretagare och mikroföretag är situationen den motsatta.
54 procent av egenföretagarna och 59 procent av mikroföretagen har inte gjort någonting alls för att skydda sig mot hot som deepfakes och chatbotbedrägerier.
Det innebär att en stor del av näringslivet står oskyddat i en tid då hotbilden snabbt förändras. Mindre bolag har ofta begränsade resurser och saknar egna IT-avdelningar. Samtidigt är de lika exponerade som större aktörer.
Bland de företag som är mer insatta i AI-utvecklingen och redan har agerat hamnar cyberattacker högst upp på risklistan inför 2026. Det är en tydlig signal: ju mer man förstår tekniken, desto större framstår riskerna.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
