03 feb. 2026

Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

Slut på rymdselfies: Bezos styr om mot månen

Bezos får skippa kändisresorna till förmån för månen. (Foto: Bue Origin)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

Jeff Bezos rymdraketer tar en paus från kändisresor till rymdkanten. Nu styrs allt fokus mot Nasa och månen.

Rymdturismens korta nöjesresor får vänta. Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin meddelar att den återanvändbara raketen New Shepard stoppas i minst två år.

I stället riktas resurserna mot bolagets arbete med att utveckla månlandare åt NASA och dess Artemis-program.

New Shepard har blivit något av en symbol för den nya eran av privata rymdresor. Sedan premiärflygningen med passagerare 2021 har raketen lyft 38 gånger från västra Texas och tagit totalt 98 passagerare till gränsen för rymden.

Av dessa var 92 unika personer – några återvände för en andra tur.

Bland namnen fanns skådespelaren William Shatner, tv-profilen Michael Strahan och artisten Katy Perry. Och förstås Jeff Bezos själv. En handfull minuter av tyngdlöshet, utsikt över jordens krökning och sedan fallskärm tillbaka mot öknen.

En modern variant av nöjesfältets uppskjut – fast betydligt högre.

Läs också: När Bezos tröttnade på marken tog han rymden. Realtid

En raket som går rakt upp – och rakt ner

New Shepard når inte omloppsbana. Farkosten skjuts upp till drygt 100 kilometers höjd – omkring 62 miles – som ofta betraktas som rymdens gräns.

Därefter separerar kapseln och dalar ner under fallskärm medan raketsteget landar vertikalt med hjälp av motorbromsning.

Det är ingen lång expedition. Hela färden tar knappt tio minuter. Men upplevelsen har varit tillräcklig för att skapa en exklusiv kundlista som enligt bolaget sträcker sig flera år framåt.

Prislappen har aldrig offentliggjorts. Om man antar ett biljettpris på cirka 1 miljon dollar per plats – motsvarande ungefär 10,5 miljoner kronor med dagens växelkurs – skulle intäkterna från 98 passagerare landa på strax över 1 miljard kronor.

Det är pengar, men i sammanhanget småsummor.

Mer fokus på månlandning än kändisturer. (Foto: Blue Origin)
Månen är värd miljarder

Blue Origin har nämligen ett betydligt större uppdrag. NASA har tecknat ett kontrakt värt 3,4 miljarder dollar – omkring 35,7 miljarder kronor – för att utveckla månlandare inom ramen för Artemis-programmet.

Planen är att amerikanska astronauter åter ska sätta fötterna på månen.

Ursprungligen var Blue Origins landare tänkt för en senare etapp, Artemis V, någon gång under 2030-talet. Men förseningar hos SpaceX, som utvecklar sin Starship-variant för tidigare Artemis-uppdrag, har gjort att NASA nu trycker på för att snabba upp utvecklingen även hos Blue Origin.

USA:s president Donald Trump har uttryckt en ambition om att Artemis III ska lyfta före utgången av 2028. Det sätter press på både SpaceX och Blue Origin.

I det perspektivet framstår rymdturismen mer som ett sidospår. Ett glamoröst sådant, men ändå.

Jeff Bezos har styrt om Blue Origins fokus från korta rymdresor med kändisar till utvecklingen av månlandare för NASA:s Artemis-program. (Foto: Blue Origin)
En paus i en bransch som hackar

Blue Origin är inte ensamt om att dra i handbromsen. Virgin Galactic stoppade 2024 sina flygningar med det enda operativa rymdplanet för att i stället satsa på en ny generation farkoster. Tanken är att dessa ska kunna flyga oftare och ta fler passagerare.

Varken Blue Origin eller Virgin Galactic har lyckats få upp tempot till den nivå som många förutspådde för några år sedan. Rymdturismen har visat sig vara tekniskt krävande, kapitalkrävande och svår att skala upp.

Samtidigt har New Shepard spelat en viktig roll internt. Tekniken och erfarenheten från de vertikala landningarna har använts i utvecklingen av den större raketen New Glenn.

När dess första steg landade på en pråm till havs förra året var det ett tecken på att lärdomarna burit frukt.

Tillbaka till det stora målet

Det finns något nästan gammaldags över beslutet att prioritera månen framför nöjesresor. Under rymdkapplöpningens dagar handlade det om nationell prestige och långsiktiga mål, inte om selfies i tyngdlöshet.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

