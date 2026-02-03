Slut på rymdselfies: Bezos styr om mot månen

Rymdturismens korta nöjesresor får vänta. Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin meddelar att den återanvändbara raketen New Shepard stoppas i minst två år.

I stället riktas resurserna mot bolagets arbete med att utveckla månlandare åt NASA och dess Artemis-program.

New Shepard har blivit något av en symbol för den nya eran av privata rymdresor. Sedan premiärflygningen med passagerare 2021 har raketen lyft 38 gånger från västra Texas och tagit totalt 98 passagerare till gränsen för rymden.

Av dessa var 92 unika personer – några återvände för en andra tur.

Bland namnen fanns skådespelaren William Shatner, tv-profilen Michael Strahan och artisten Katy Perry. Och förstås Jeff Bezos själv. En handfull minuter av tyngdlöshet, utsikt över jordens krökning och sedan fallskärm tillbaka mot öknen.

En modern variant av nöjesfältets uppskjut – fast betydligt högre.

Läs också: När Bezos tröttnade på marken tog han rymden. Realtid

En raket som går rakt upp – och rakt ner

ANNONS

New Shepard når inte omloppsbana. Farkosten skjuts upp till drygt 100 kilometers höjd – omkring 62 miles – som ofta betraktas som rymdens gräns.

Därefter separerar kapseln och dalar ner under fallskärm medan raketsteget landar vertikalt med hjälp av motorbromsning.

Det är ingen lång expedition. Hela färden tar knappt tio minuter. Men upplevelsen har varit tillräcklig för att skapa en exklusiv kundlista som enligt bolaget sträcker sig flera år framåt.

Prislappen har aldrig offentliggjorts. Om man antar ett biljettpris på cirka 1 miljon dollar per plats – motsvarande ungefär 10,5 miljoner kronor med dagens växelkurs – skulle intäkterna från 98 passagerare landa på strax över 1 miljard kronor.

Det är pengar, men i sammanhanget småsummor.