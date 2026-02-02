Fem nya miljardbolag i Europa – här satsar riskkapitalet nu

Europa brukar beskrivas som försiktigare än USA när det gäller riskkapital. Ändå hann januari 2026 knappt ta slut innan fem nya europeiska techbolag värderats till över en miljard dollar, motsvarande runt tio till tretton miljarder kronor.

För investerare med intresse för ekonomi och tillväxt säger det något om var pengarna rör sig just nu.

Det är viktigt att komma ihåg att en enhörning inte är en garanti för framtida vinster. Värdering och lönsamhet är två olika saker, något tidigare IT-bubblor har lärt oss.

Samtidigt är det ett tydligt tecken på vilka branscher riskkapitalbolagen tror mest på i dagsläget.

Cybersäkerhet, artificiell intelligens, försvarsteknik och hållbarhetsrapportering återkommer som gemensamma nämnare.

Inte registrerade i Europa

En annan intressant detalj är att flera av bolagen formellt är registrerade utanför EU, ofta i USA, men har stora delar av sin verksamhet och sina team i Europa. Det speglar hur dagens techbolag byggs, där juridik, kapital och kompetens sällan finns i samma land.

Här är de fem nya europeiska enhörningarna, kortfattat beskrivna för den som vill ha överblick.

Aikido Security

Det belgiska bolaget Aikido Security tog klivet över miljardvärderingen efter att ha tagit in motsvarande drygt en halv miljard kronor i en större finansieringsrunda.

Företaget utvecklar mjukvara som samlar säkerhetsarbetet genom hela utvecklingskedjan av programvara. Intäkterna har vuxit kraftigt det senaste året, liksom antalet kunder.

I en tid där cyberattacker blivit vardag även för mindre företag är området allt annat än tillfälligt.

Cast AI

Cast AI har sina rötter i Litauen men är i dag globalt verksamt. Bolaget fokuserar på att effektivisera molntjänster och minska kostnader för företag som använder stora mängder datorkraft, särskilt för AI-tillämpningar.

Efter nya investeringar värderas bolaget till över en miljard dollar. För Litauen innebär det ytterligare ett techbolag i den tyngre viktklassen.

Harmattan AI

Franska Harmattan AI är yngst på listan. Bolaget grundades så sent som 2024 men har redan nått en värdering motsvarande över tolv miljarder kronor.

Företaget arbetar med autonoma flygplattformar för försvarsändamål och har knutit till sig både industriella partners och statliga kunder.

Den snabba värdeökningen speglar det ökade intresset för europeisk försvarsteknik.

Osapiens

Tyska Osapiens visar hur regleringar kan bli en affärsmöjlighet. Bolaget utvecklar system för hållbarhetsdata, leverantörskedjor och regelefterlevnad.

När kraven på rapportering ökar, inte minst inom EU, blir den här typen av mjukvara central för stora företag. Med tusentals kunder globalt värderas Osapiens nu till drygt tio miljarder kronor.

Preply

Preply är ett mer moget bolag som nu nått enhörningsstatus efter över tio år på marknaden. Företaget driver en plattform för språkundervisning och satsar allt mer på AI-stöd i lärandet.

Med verksamhet i flera europeiska städer och ett starkt band till Ukraina har bolaget både kommersiell och symbolisk tyngd.

Sammanfattningsvis visar årets första enhörningar att europeisk tech inte saknar ambition. För svenska investerare är det också en påminnelse om att tillväxtmöjligheter inte bara finns på andra sidan Atlanten, utan ofta betydligt närmare än så.

