"Gör mig nervös": Klarna-grundaren varnar för investeringar i AI

Sebastian Siemiatkowski, Klarnas vd, är nervös av de enorma summorna som satsas på AI. (Foto: Richard Drew /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski, som själv investerat i flera AI-företag, uttrycker oro över teknikindustrins massiva satsningar på AI-infrastruktur. Samtidigt varnar han politiker för att AI kommer förändra arbetsmarknaden snabbare än de flesta tror.

Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowski har blivit en av de senaste framträdande AI-investerarna som varnar mot teknikindustrins mångmiljardollarrush att bygga datacenter för att driva AI-modeller, rapporterar Financial Times.

Siemiatkowski, som genom sitt bolag Flat Capital äger aktier i framstående AI-företag som OpenAI, Perplexity, xAI och Cerebras, säger att de enorma summor som pumpas in i datorinfrastruktur gör honom ”nervös”.

”Jag tror att kan bli mycket framgångsrikt som företag men samtidigt är jag väldigt nervös över storleken på dessa investeringar i datacenter”, säger han enligt FT.

Klarnas vd om kritiserade affären: ”Behöver större muskler”

Den planerade affären mellan investmentbolaget Flat och Double Sunday AB och kontrolleras av Sebastian Siemiatkowski har mötts av kritik.

Massiva investeringar från techjättar

Bara de fyra teknikföretagen, Alphabet, Amazon, Meta och Microsoft, tillkännagav i november sammanlagt 112 miljarder dollar i kapitalutgifter under tredje kvartalet.

Hedgefondprofilen Michael Burry varnar för AI. (Foto: Stockmarket)

Branschen lånar samtidigt hundratals miljarder för att finansiera sin expansion inom AI.

Det förlustbringande OpenAI har gjort totala åtaganden värda 1,5 biljoner dollar för att säkra tillgång till datorresurser.

Siemiatkowski pekar på ChatGPT:s popularitet som bevis på det utbredda införandet av AI-tjänster.

”Men det är en annan sak än att fråga mig själv ’är det värt att lägga en biljon dollar på servrar'”, säger han till FT.

”Big Short”-investerare varnar med historiska mönster

Michael Burry, den legendariske investeraren som tjänade miljoner på att satsa mot den amerikanska bostadsmarknaden före finanskrisen 2008, har den senaste tiden återkommit med varningar om AI-boomen, rapporterar Business Insider.

I helgen publicerade Burry ett diagram på X som visar hur aktier nådde sin topp mitt under tidigare investeringsboomar, medan kapitalutgifterna fortsatte klättra i ytterligare ett till två år innan de kollapsade, enligt Business Insider.

Diagrammet lyfter fram Nasdaqs topp strax före dot-com-bubblan sprack och S&P 500:s topp innan bostadsbubblan ledde till den globala finanskrisen.

Tror på att toppen är nådd

Burry noterar också att Nasdaq 100:s rekordnivå på omkring 26 000 poäng detta kvartal, vilket tyder på att han tror att detta kan vara marknadens topp i den nuvarande kapitalcykeln.

”Ett diagram för att motbevisa dem alla… fortsättning följer den 25 november, eller tidigare”, skrev Burry på X i en referens till Sagan om Ringen.

Burry avslutade sin hedgefond förra veckan efter att ha klagat på att aktiemarknaden blivit frikopplad från fundamenta, enligt Financial Times. Hans fond Scion Capital hade korta positioner mot Nvidia och Palantir.

”Jag håller delvis med Michael Burry. Frågan återigen handlar om timing eftersom han satsar mot hela marknaden”, säger Siemiatkowski till FT.

Pensioner bundna till AI-aktier

Klarna-grundaren uttrycker särskild oro över hur investeringar genom indexfonder kopplar vanliga människors pensioner till AI-sektorns värdering.

”Det gör mig nervös på grund av mängden förmögenhet som för närvarande automatiskt allokeras till denna trend, utan mer genomtänkt reflektion”, säger Siemiatkowski.

Chipstillverkaren Nvidia har ett marknadsvärde på cirka 4,5 biljoner dollar just nu.

Varnar politiker om AI:s jobbeffekter

Samtidigt som han ifrågasätter infrastrukturinvesteringarna varnar Siemiatkowski för att AI kommer förändra arbetsmarknaden dramatiskt.

I SVT:s dokumentär Homo Roboticus uppmanar han politiker att ta frågan på allvar.

”Det här kommer vara samhällsomvälvande. Jag hoppas att politikerna börjar ta de här frågorna på allvar”, säger han enligt SVT.

Tidigare har Klarnas vd sagt att utvecklingen av artificiell intelligens kommer innebära stora förändringar främst på arbetsmarknaden.

Klarna minskat med mer än hälften

Klarna själva har använt AI för att drastiskt minska personalstyrkan.

En AI-assistent ska enligt uppgifter nu kunna utföra samma arbete som 700 heltidsanställda.

Fintech-företaget, vars aktier tappat mer än 20 procent av sitt värde sedan noteringen på 15 miljarder dollar i New York i september, presenterar sina tredje kvartalsresultat idag, enligt Financial Times.

Johan Colliander
