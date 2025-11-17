"Gör mig nervös": Klarna-grundaren varnar för investeringar i AI

Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowski har blivit en av de senaste framträdande AI-investerarna som varnar mot teknikindustrins mångmiljardollarrush att bygga datacenter för att driva AI-modeller, rapporterar Financial Times.

Siemiatkowski, som genom sitt bolag Flat Capital äger aktier i framstående AI-företag som OpenAI, Perplexity, xAI och Cerebras, säger att de enorma summor som pumpas in i datorinfrastruktur gör honom ”nervös”.

”Jag tror att kan bli mycket framgångsrikt som företag men samtidigt är jag väldigt nervös över storleken på dessa investeringar i datacenter”, säger han enligt FT.

Massiva investeringar från techjättar

Bara de fyra teknikföretagen, Alphabet, Amazon, Meta och Microsoft, tillkännagav i november sammanlagt 112 miljarder dollar i kapitalutgifter under tredje kvartalet.

Hedgefondprofilen Michael Burry varnar för AI.

Branschen lånar samtidigt hundratals miljarder för att finansiera sin expansion inom AI.

Det förlustbringande OpenAI har gjort totala åtaganden värda 1,5 biljoner dollar för att säkra tillgång till datorresurser.

Siemiatkowski pekar på ChatGPT:s popularitet som bevis på det utbredda införandet av AI-tjänster.

”Men det är en annan sak än att fråga mig själv ’är det värt att lägga en biljon dollar på servrar'”, säger han till FT.