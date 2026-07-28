Ny smäll mot Google – utmanarna kräver astronomiska belopp

Boten på omkring en miljard dollar var den första som utfärdats under DMA och gällde att Google gynnat sina egna tjänster och hindrat apputvecklare från att styra användare mot billigare alternativ utanför Google Play.

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Enligt ett halvdussin jurister och processfinansiärer som Reuters talat med väntas beslutet nu locka fler aktörer att stämma bolaget.

”Jag tror att detta kommer att utlösa en ny våg av processer”, säger Thomas Hoppner, partner på advokatbyrån Geradin Partners, till Reuters.

Byrån har företrätt tyska prisjämförelsetjänsten Idealo, som i november tilldömdes 465 miljoner euro av en domstol i Berlin ,det största skadeståndet någonsin för en konkurrensöverträdelse i Tyskland.

Svensk stämning på nästan två miljarder dollar

Kraven kommer efter att Google det senaste decenniet redan betalat EU-böter på 10,4 miljarder euro.

Bland dem som driver processer finns svenska PriceRunner, som backas av Klarna och lämnade in en mångmiljardstämning 2022.

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I juli beslutade en Stockholmsdomstol att Google ska betala runt 1,97 miljarder dollar inklusive ränta, en dom som bolaget överklagat.

Klarna välkomnar domen men räknar inte med att få betalt inom kort.

”Vi kan förvänta oss att ett överklagande tar över ett år, sannolikt flera”, säger Klarnas ombud Pontus Scherp till Reuters. Även italienska Moltiply Group kräver 2,97 miljarder euro, medan brittiska Kelkoo söker miljardbelopp.