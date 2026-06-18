"AI-gudfader" sågar Musks AI – varnar för bubbla

Yann LeCun, som tidigare var Metas AI-chef och numera grundat AMI Labs, beskriver xAI som ”ett slags misslyckande” och menar att bolaget inte kommer att kunna konkurrera med tungviktarna OpenAI och Anthropic.

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I en intervju med CNBC pekar han på att flera av xAI:s grundare har lämnat företaget, vilket gör det svårt för Elon Musk att rekrytera toppforskare.

Kritiken är ännu en runda i en långvarig konflikt mellan de två, sedan Musk tidigare anklagat LeCun för att ha varit ”ur fas med AI under lång tid”.

Uppmärksammad affär med SpaceX

Kritiken är delvis kopplad till den uppmärksammade affär där SpaceX i februari slog samman sin verksamhet med xAI, i en transaktion som värderade det kombinerade bolaget till 1 250 miljarder dollar, vilket gjorde det till världens värdefullaste privata bolag.

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SpaceX redovisade samtidigt uppskattade vinster på omkring 8 miljarder dollar på intäkter på 15–16 miljarder dollar under 2025.