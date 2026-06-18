Yann LeCun, en av forskarna som brukar kallas en av artificiell intelligens ”gudfäder”, riktar skarp kritik mot Elon Musks AI-bolag xAI och varnar samtidigt för att hela branschen riskerar en ”stor bubbelexplosion”.
"AI-gudfader" sågar Musks AI – varnar för bubbla
Yann LeCun, som tidigare var Metas AI-chef och numera grundat AMI Labs, beskriver xAI som ”ett slags misslyckande” och menar att bolaget inte kommer att kunna konkurrera med tungviktarna OpenAI och Anthropic.
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I en intervju med CNBC pekar han på att flera av xAI:s grundare har lämnat företaget, vilket gör det svårt för Elon Musk att rekrytera toppforskare.
Kritiken är ännu en runda i en långvarig konflikt mellan de två, sedan Musk tidigare anklagat LeCun för att ha varit ”ur fas med AI under lång tid”.
Uppmärksammad affär med SpaceX
Kritiken är delvis kopplad till den uppmärksammade affär där SpaceX i februari slog samman sin verksamhet med xAI, i en transaktion som värderade det kombinerade bolaget till 1 250 miljarder dollar, vilket gjorde det till världens värdefullaste privata bolag.
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SpaceX redovisade samtidigt uppskattade vinster på omkring 8 miljarder dollar på intäkter på 15–16 miljarder dollar under 2025.
Dålig lönsamhet
Men lönsamheten i AI-delen är svag. Under det första kvartalet 2026 gjorde SpaceX AI-segment, som inkluderar xAI, en rörelseförlust på 2,5 miljarder dollar.
LeCun hävdar att Musk tvingas hyra ut bolagets stora datacenterkapacitet, anläggningarna Colossus 1 och 2 i Memphis, till bland andra Google och Anthropic för att täcka kostnaderna.
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Mer allmänt varnar LeCun för att kostnaderna för att driva AI-tjänster fortfarande är alldeles för höga i förhållande till vad användarna är beredda att betala.
Bolag som OpenAI och Anthropic måste enligt honom höja priserna och skära kostnader, annars väntar en ”stor bubbelexplosion”. Även OpenAI-chefen Sam Altman ska nyligen ha beskrivit AI-kostnaderna som ett ”stort problem”.
Investerare blickar österut
För investerare som tycker att de amerikanska AI-jättarna blivit för dyra finns det billigare alternativ österut.
Flera kinesiska techbolag handlas till betydligt lägre multiplar.
Alibaba värderas till omkring 17 gånger förväntad vinst, jämfört med cirka 27 gånger för Amazon, medan Baidu och Tencent ligger på cirka 14 respektive 13 gånger.
Samtidigt följer tydliga risker med de kinesiska bolagen, i form av svag inhemsk konsumtion, en utdragen fastighetskris och geopolitiska spänningar med USA.