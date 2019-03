”Hård brexit allt mer troligt"

Enligt Corbyns talesperson godtog partiledaren inte Mays förslag om att skilsmässoavtalet kunde separeras från den politiska deklarationen om Storbritanniens framtida relation med EU. Det rapporterar Reuters.

– Corbyn vädrar morgonluft och ser chansen öka för att få igenom en misstroendeomröstning om May och nyval. Risken har ökat för att May tvingas avgå, vilket kan skapa mer kaos och kanske nyval. Det är ett riktigt högriskspel som pågår i det brittiska parlamentet. Det säger Realtids brexit-expert Rickard Ydrenäs.

5,5 miljon britter har undertecknat en parlaments-petition om att stanna kvar i EU och över en miljon demonstrerade i lördags mot brexit.

– Trycket är nu hårt mot May från olika håll. Brexiteers kräver att hon ska lova att avgå för att stötta utträdesavtalet, det säger Rickard Ydrenäs.

– Vi kan förvänta oss en serie debatter och omröstningar om olika alternativ i parlamentet. Allt från en hård, mjuk eller uppskjuten brexit till en ny folkomröstning. Det som talar för att May till slut får igenom sitt avtal är att alla är "BOB - bored of Brexit” och vill gå vidare. Britternas avsaknad av panik inför en avtalslös brexit talar å andra sidan för att May blir nedröstad och det blir en avtalslös brexit den 12 april. Men osäkerheten är just nu enormt stor.

- Det verkar inte troligt att Theresa Mays avtal går igenom det brittiska parlamentet denna vecka heller och inte heller att parlamentet kan enas om ett alternativ. Det är väldigt oklart om parlamentet kan enas om andra utvägar ut ur låsningen och vi närmar oss då EU:s nya deadline för en hård avtalslös brexit, den 12 april. Risken för en hård brexit ökar för varje dag och det är just nu det mest sannolika scenariet, säger Ydrenäs.