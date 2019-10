Han ska höja digitaliseringstempot på Handelsbanken

När Mattias Forsberg kliver in som bas för Handelsbankens 2 000 personer starka IT-avdelning kommer det att bli ökat fokus på digitalisering. "Banken ska få ett högre utvecklingstempo", säger han.

Flygbolaget SAS nuvarande CIO, chief information officer, blir ny IT-chef på Handelsbanken.

– Rollen i sig är lik den jag har nu, med ett övergripande ansvar för IT och digitalisering, säger Mattias Forsberg.

Han blev tillfrågad om rollen och nappade. Placeringsort kommer att vara i Stockholm.

Mattias Forsberg har varit CIO på SAS i snart fyra år. Han tillträder tjänsten på Handelsbanken i februari 2020 och arbetar under tiden kvar som CIO på SAS. Han efterträder Juha Rantamaa som som varit tillförordnad CIO på Handelsbanken sedan våren 2019.

– Det som lockar är att det är just i finansbranschen, där IT och teknikutveckling är en så integrerad del av verksamheten. En bank idag är i botten ett IT-företag som du lägger på duktiga människor som kan göra affärer och ge bra kundservice, säger Mattias Forsberg.

Många i branschen tycker att Handelsbanken ligger efter på IT om man jämför med de andra storbankerna. Vad säger du om det?

– Jag har också sett undersökningar där Handelsbanken ligger lite efter. Men det ska vi förhoppningsvis vända. Jag hoppas och tror att med mina erfarenheter ska banken få ett högre utvecklingstempo kring digitalisering.

Mattias Forsberg poängterar att Handelsbanken leder i kundnöjdhet bland storbankerna och han tror att det beror på det stora kundfokuset, där Handelsbanken gjort sig känd för att behålla den lokala närvaron.

– Om Handelsbanken lyckas få lika hög digital kundnöjdhet blir det väldigt starkt. De företag som lyckas kombinera det digitala och fysiska perspektivet blir lyckosamma på sikt. Det är svårt att kopiera det.

Vilka erfarenheter kommer du att ta med dig från SAS?

– Även om bank- och finansbranschen är oerhört digital till sin natur och har kunnat göra stora skalfördelar på grund av det har förändringarna i kundinteraktion kommit längre i resebranschen.

– En väldigt stor andel av våra passagerare går via aktörer emellan. Om du ska boka hotell gör du det ofta via sajter som Booking eller Hotels. Ofta bokar du inte heller flygbiljetten direkt via SAS. Företeelsen att ha aktörer som aggregerar information från andra har nyligen kommit till finansbranschen, det är något som också har drivits av regelförändringar.

Du kommer att sitta med i Handelsbankens koncernledning. Det gör du även på SAS. Vilka fördelar innebär det?

– Det blir mycket lättare att diskutera IT och digitala utvecklingsfrågor, hur ny teknik påverkar oss i vår affär och vilka möjligheter det kommer att medföra. För oss på SAS och även för en bank är det viktigt med fokus på den tekniska utvecklingen. Jag ser det som helt naturligt.