Wirecards gamla huvudkontor i Aschheim utanför München har blivit en symbol för krisen. Kontorskomplexet heter i dag Vünf och ägs av den amerikanska kapitalförvaltaren Barings, som nu har ansökt om insolvens för fastigheten.

Enligt branschsajten Green Street News, som Handelsblatt hänvisar till, slutade långivarna att finansiera fastigheten efter tre refinansieringar. En talesperson för Barings beskriver läget som en ”perfekt storm” för kontorsmarknaden och särskilt för Aschheim, skriver tidningen.

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Fallet är inte unikt. Äldre kontorshus i perifera lägen blir allt svårare att refinansiera efter den senaste räntehöjningen. Handelsblatt har frågat fastighetsexperter, och enligt dem har villkoren försämrats märkbart bara de senaste veckorna.

Förfallovågen når sin topp

Bakom oron ligger en refinansieringsvåg som nu når sin kulmen. Konsultbolaget EY-Parthenon har gjort en undersökning bland tyska långivare. Enligt den förfaller omkring 25 procent av fastighetsfinansieringarna i deras böcker inom två år, och hos enskilda banker är andelen betydligt högre.

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Undersökningen som gjordes i augusti och september bygger på svar från 90 fastighetsfinansierande institut, bland dem stora privatbanker, delstatsbanker och större sparbanker, samt från 70 advokatbyråer som arbetar med fastighetsrekonstruktioner.

”Alla trafikljus står på rött. Fallande priser, sjunkande värderingar, höga räntor och den fortsatt svaga transaktionsmarknaden förstärker varandra”, säger Jean-Pierre Rudel, partner på EY Real Estate och en av studiens författare, i en kommentar.

Enligt Rudel når finansieringsvågen sin topp vid sämsta tänkbara tidpunkt.

Optimismen har försvunnit

Stämningen har vänt snabbt. För ett halvår sedan räknade 30 procent av de tillfrågade med stigande fastighetspriser. Nu är andelen 2 procent.

Omkring 80 procent tror att räntorna stiger under de kommande tolv månaderna, jämfört med 16 procent för ett år sedan. Ingen räknar med lägre räntor.

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Hittills har de fått rätt. ECB höjde i september styrräntan till 2,5 procent, vilket var årets andra höjning. Den tyska tioårsräntan nådde redan i juli sin högsta nivå sedan 2011. Förra veckan steg den till 3,38 procent, enligt Deutsche Börse.

Kontor är det mest utsatta segmentet. Omkring 70 procent av de tillfrågade väntar sig fallande kontorspriser, och ingen tror att priserna stiger. Hela 74 procent pekar på en strukturellt svag efterfrågan.

Problemlånen ökar

Kreditkvaliteten försämras redan. Nästan hälften av långivarna uppger att andelen problemlån har ökat. Mer än 40 procent säger att de i enskilda fall inte har hittat någon hållbar finansieringslösning.

Enligt EU:s banktillsyn EBA var 6,8 procent av de kommersiella fastighetslånen nödlidande under första kvartalet i år, motsvarande ungefär 18 miljarder euro.

Förlänga och hoppas

Det vanligaste verktyget är fortfarande så kallad amend & extend, där banker förlänger löptider och justerar lånevillkor i stället för att genomföra en verklig rekonstruktion. Mer än 70 procent av de tillfrågade nämner metoden.

Den börjar nu själv bli ett problem, menar EY. Det som i dag ser ut som en pragmatisk överbryggning blir på sikt en belastning, säger Rudel. Korbinian Gennies, partner på EY-Parthenon och medförfattare, varnar för att risken växer ju längre nödvändiga nedskrivningar skjuts upp. Då kan en tillfällig stabilisering bli en strukturell förvärring av finansieringsgapen.

Tyska Börsen-Zeitung sammanfattar läget som att refinansieringsvågen hotar att begrava bankerna.

I förra undersökningen trodde EY att marknaden kunde återhämta sig tidigast 2029. Nu bedömer bolaget att även den tidpunkten flyttas fram.

Krisen berör också svenska intressen. Tyskland är Heimstaden Bostads näst största marknad med närmare 30 000 lägenheter, och bolaget har stora lån som förfaller 2026–2027, som Realtid tidigare har rapporterat.