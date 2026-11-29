Omkring en fjärdedel av de tyska bankernas fastighetslån förfaller inom två år. Samtidigt stiger räntorna igen, och nu varnar rådgivare för att återhämtningen kan dröja ännu längre.
Tysk fastighetskris förvärras – en fjärdedel av lånen ska förnyas
Mest läst i kategorin
Fastigheter
Tömde fastighetsbolag på miljoner – avslöjades av Skatteverket
En tidigare ekonomiansvarig i det norska fastighetsbolaget Storaker Eiendom döms till 20 månaders fängelse för att ha förskingrat drygt 4,3 miljoner norska kronor från sju bolag. Straffet är mer än dubbelt så långt som åklagarsidan begärde. Under nästan två år kunde mannen föra över pengar från fastighetsbolagens bankkonton utan att bolagen märkte något. Upplägget avslöjades …
27 nov. 2026
Perfect Weekend
Arlanda bromsar, Kastrup gasar – siktar på 55 miljoner resenärer
Medan svenska politiker diskuterar pensionsåldern för Bromma flygplats och hur mycket det ska kosta att åka tåg till Arlanda har danskarna betydligt större planer. Kastrup ska kunna ta emot 55 miljoner passagerare om året. Det är mer än dubbelt så många som passerade Sveriges största flygplats förra året. Köpenhamns flygplats fortsätter att stärka sin position …
27 nov. 2026
Perfect Weekend
Petter Stordalen äger 0,001 procent – men bestämmer allt
Petter Stordalen har lämnat över sitt mångmiljardimperium till sina tre barn. Själv har den norske hotellkungen behållit en enda aktie som ger honom makten över hela Strawberry fram till sin död. Det ger honom frihet att göra miljardaffärer som få börsnoterade hotellbolag skulle våga sig på. Nu avslöjar han också vad som skulle få honom …
27 nov. 2026
Fastigheter
Byggde fel – men får 6,3 miljoner av fastighetsägaren
Hovrätten slår fast att JSB Construction bär ansvaret för fuktskadorna i tre hyreshus i Halmstad. Ändå får det kommunala bostadsbolaget HFAB ingen ersättning och måste dessutom betala entreprenörens rättegångskostnader. Det kommunala bostadsbolaget HFAB, Halmstads Fastighets AB, förlorar även i hovrätten i den långdragna tvisten med byggentreprenören JSB Construction. Det framgår av en dom från Hovrätten …
26 nov. 2026
Fastigheter
38 procent av hyran är tillägg – bara en jätte har svarat
Enligt Svensk Handel får butiker ofta fakturor för hyrestillägg utan underlag som gör det möjligt att granska kostnaderna. Svenska Handelsfastigheter, med en fastighetsportfölj värd 26 miljarder kronor, aviserade i går ett samarbete för att öka insynen. I dag är det kutym att butiker får fakturor för hyrestilläggen utan underlag eller verifikationer. Därmed kan de inte …
25 nov. 2026