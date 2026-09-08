Tysk fastighetskris fördjupas – kan hota svenska pensionsmiljarder

Den 10 augusti ansökte Pandion AG om insolvens i egenförvaltning vid tingsrätten i Köln. Fem dotterbolag följde direkt, ytterligare elva projektbolag några dagar senare.

Utlösande faktor var en räntebetalning på bolagets företagsobligation som inte kunde betalas i tid, skriver Handelsblatt.

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En vecka tidigare förordnade Amtsgericht Hamburg en preliminär förvaltare för utvecklaren Peters Development. Frågan är om branschen står inför en andra konkursvåg.

Hur stor är krisen egentligen?

Frågan är dock hur stor krisen egentligen är. Enligt konsultbolaget Falkensteg registrerades 554 insolvenser i den tyska fastighetsbranschen under första kvartalet 2026, upp 13,5 procent mot kvartalet före. Men bland bolag med mer än tio miljoner euro i årsomsättning föll antalet från 13 till nio fall.

Christian Alpers, chef för Falkenstegs fastighetsverksamhet, förklarar mönstret med att stomsektorn i huvudsak har sin saneringsfas bakom sig. Vågen rör sig nedåt i värdekedjan, mot inredningsentreprenad och facility management.

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Det som ligger kvar som strukturellt problem är refinansieringen. CBRE räknar med ett refinansieringsgap på omkring 24 miljarder euro för tyska kommersiella fastigheter 2026 till 2028, skriver Markt und Mittelstand. Enbart i år ska finansieringar om 82 miljarder euro läggas om.