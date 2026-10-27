Riskkapitalets skuldmur: 300 miljarder dollar förfaller

Riskkapitalbranschen står inför en ovanligt hög skuldmur. Lån med låg kreditvärdighet för omkring 140 miljarder dollar förfaller 2028, och ytterligare 160 miljarder dollar året efter. Det skriver Wall Street Journal med hänvisning till data från PitchBook.

Som jämförelse förföll i snitt runt 60 miljarder dollar per tvåårsperiod under 2023–2025.

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Normalt refinansierar bolag stora lån 18–24 månader i förväg. Riskkapitalägda bolag har haft svårt att göra det, och därför har skulderna tornat upp sig.

Rötterna i 2021

Muren byggdes under pandemiåret 2021, när nollräntor gav rekord i megaaffärer. En stor del av uppköpen finansierades med sjuårslån, eftersom fonderna räknade med att hinna sälja bolagen inom den tiden.

Sedan började Federal Reserve höja räntan 2022. I år har läget förvärrats ytterligare, med stigande obligationsräntor och en ny räntehöjning i september.

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Högre räntor gör det svårare att sälja bolagen med vinst. Ju längre de blir kvar i portföljen, desto mer brådskande blir refinansieringen, och desto dyrare blir den.

Ungefär en fjärdedel av lånen som förfaller 2028–2029 har kreditbetyget CCC+ eller lägre, enligt PitchBook.

”Det kommer att finnas bolag där nycklarna lämnas tillbaka till banken”, säger Hugh MacArthur, ordförande för Bain & Co:s globala private equity-verksamhet, till WSJ.

Ägare som inte får förlängningar riskerar att långivarna tar över bolagen och att investeringarna utplånas.