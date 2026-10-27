Riskkapitalbolagen jagar förlängningar av lån värda 300 miljarder dollar som förfaller 2028–2029. En tredjedel ligger i mjukvarubolag, den sektor som AI hotar mest. Även svenska EQT är exponerat.
Riskkapitalets skuldmur: 300 miljarder dollar förfaller
Riskkapitalbranschen står inför en ovanligt hög skuldmur. Lån med låg kreditvärdighet för omkring 140 miljarder dollar förfaller 2028, och ytterligare 160 miljarder dollar året efter. Det skriver Wall Street Journal med hänvisning till data från PitchBook.
Som jämförelse förföll i snitt runt 60 miljarder dollar per tvåårsperiod under 2023–2025.
Missa inte: Bank of England granskar Revolut – mitt i lånesatsningen. Realtid
Normalt refinansierar bolag stora lån 18–24 månader i förväg. Riskkapitalägda bolag har haft svårt att göra det, och därför har skulderna tornat upp sig.
Rötterna i 2021
Muren byggdes under pandemiåret 2021, när nollräntor gav rekord i megaaffärer. En stor del av uppköpen finansierades med sjuårslån, eftersom fonderna räknade med att hinna sälja bolagen inom den tiden.
Sedan började Federal Reserve höja räntan 2022. I år har läget förvärrats ytterligare, med stigande obligationsräntor och en ny räntehöjning i september.
Läs även: CoreWeaves skulder skakar marknaden – så stor är bankrisken. Dagens PS
Högre räntor gör det svårare att sälja bolagen med vinst. Ju längre de blir kvar i portföljen, desto mer brådskande blir refinansieringen, och desto dyrare blir den.
Ungefär en fjärdedel av lånen som förfaller 2028–2029 har kreditbetyget CCC+ eller lägre, enligt PitchBook.
”Det kommer att finnas bolag där nycklarna lämnas tillbaka till banken”, säger Hugh MacArthur, ordförande för Bain & Co:s globala private equity-verksamhet, till WSJ.
Ägare som inte får förlängningar riskerar att långivarna tar över bolagen och att investeringarna utplånas.
Mjukvaran sticker ut
Mjukvarubolag står för ungefär en tredjedel av lånen som förfaller 2028–2029. Det beror på att riskkapitalfonderna köpte upp teknikbolag i stor skala under det senaste decenniet.
Samtidigt pressas sektorn av oro för att AI-bolag ska konkurrera ut traditionell mjukvara. WSJ lyfter Anthropic som exempel, bolaget som gjorde en stor börsnotering i måndags.
Missa inte: Lättnad för Frankrike – räntorna faller efter positivt kreditbesked. Realtid
Ett exempel är Solera, som gör mjukvara för fordonsservice och ägs av Vista Equity Partners. Bolaget har omkring 8 miljarder dollar i lån som förfaller 2028–2029. En planerad börsnotering 2024, som skulle ha löst skulden, blev aldrig av. Lånen handlas med rabatt, i spannet 77–93 cent per dollar.
Andra köper sig tid. Clearlake sköt till 175 miljoner dollar i vårdmjukvarubolaget symplr. I gengäld förlängde långivarna lånen till 2030–2031.
Carlyles kreditchef Mark Jenkins säger till WSJ att det som skiljer i dag från de senaste 15 åren är räntenivån, och att han inte ser några skäl till att räntorna sjunker inom överskådlig tid.
Bank of America: konkurserna dubblas
Bank of America skrev i en rapport i fredags att de kortsiktiga förfalloväggarna är de högsta sedan 2013. Banken spår att andelen fallerade lån med låg kreditvärdighet dubblas till 4 procent nästa år, och att långivarna får tillbaka mindre.
Redan nu har avkastningen i riskkapitalfonderna sjunkit under 10 procent, från omkring 15 procent under nollränteåren, enligt PitchBook.
Svensk exponering
Problemet är inte bara amerikanskt. EQT:s mjukvaruportfölj motsvarar omkring 14 procent av bolagets avgiftsgrundande kapital inom private capital, enligt delårsrapporten för första kvartalet.
Till de största innehaven hör affärssystembolaget IFS, som EQT äger tillsammans med Hg och värderades till omkring 15 miljarder euro vid förra årets försäljning av en andel.
EQT-chefen Per Franzén har samtidigt sagt till Bloomberg att AI-raset är ett tillfälle att köpa teknikbolag billigt.
Även Hg-ägda Visma, med stor verksamhet i Sverige, har fått se AI-oron slå mot exitplanerna. Den planerade börsnoteringen sköts först upp till hösten och sedan till nästa år, enligt Bloomberg.
Mönstret känns igen. Riskkapitalbolagen har allt svårare att bli av med sina portföljbolag, och innehavstiderna är nu de längsta som uppmätts.