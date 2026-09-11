Kallduschen efter sommaren: Räntorna rusar i Europa

De europeiska obligationsmarknaderna fick en tuff start på hösten. Räntorna har stigit nästan överallt de senaste veckorna.

Investerarna oroar sig för inflation, osäkra tillväxtutsikter och en bristande vilja till besparingar i statsbudgetarna.

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På fredagsmorgonen låg den tyska tioårsräntan kring 3,5 procent, den franska kring 4,44 procent och den italienska kring 4,37 procent, enligt Euronews.

Brittiska 20- och 30-åriga statsobligationer nådde under torsdagen sina högsta nivåer sedan 1998. I Japan har tioårsräntan tidigare i månaden nått tre procent för första gången sedan 1996.

Något rekord är det dock inte fråga om i euroområdet. Tyska tio- och 30-åriga statsobligationer ger fortfarande klart lägre avkastning än vid toppen 2008, konstaterar tyska Focus Money.

ECB höjer och marknaden vill ha mer

Det största problemet är inflationen. I USA speglar prisökningarna främst en stark inhemsk efterfrågan. I Europa ligger orsaken i stället på utbudssidan, vilket gör den svårare för penningpolitiken att påverka. Energichocken efter Irankriget har bidragit till att inflationen i euroområdet steg till 3,3 procent i augusti.

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I torsdags höjde ECB styrräntan med en kvarts procentenhet till 2,5 procent, årets andra höjning, rapporterar Reuters.

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ECB-chefen Christine Lagarde kallade beslutet en självklarhet. Prognoser om snabbare inflation, tillsammans med ett erkännande av eurozonens oväntat starka ekonomi, övertygade marknaden om att fler åtstramningar väntar, enligt Bloomberg.

Lagarde sade också att centralbanken noga följer utvecklingen på marknaderna, särskilt i den långa änden av räntekurvan.