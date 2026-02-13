Lurade kommunen på miljoner – döms till tre års fängelse

Överföringarna pågick i flera år och upptäcktes först när kommunen reagerade på ett fåtal misstänkta transaktioner.

En intern granskning visade att kvinnan genomfört 179 överföringar mellan 2019 och 2023 och dolt dem i bokföringen.

En varningsfunktion i kommunens kontrollsystem, som ska stoppa betalningar till privata konton, var dessutom avstängd under perioden.

Skyller överföringar på falsk Mick Jagger

Kvinnan har nekat till brott och hävdat att hon själv blivit utsatt för ett romansbedrägeri.

En person som utgav sig för att vara artisten Mick Jagger ska ha övertalat henne att skicka pengar, med löften om att hon skulle få dem tillbaka.

När hennes egna pengar tog slut började hon använda kommunens medel, enligt egen utsago med avsikten att återställa dem.

Miljonkrav i skadestånd

Solna tingsrätt konstaterar att hon haft en central förtroendeställning och medvetet missbrukat den.

Brottsligheten bedöms som grov på grund av beloppens storlek, det långvariga upplägget och att överföringarna systematiskt dolts.

Utöver fängelsestraffet ska hon betala drygt 18,7 miljoner kronor i skadestånd till kommunen.

