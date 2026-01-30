Stockholmare betalar mest av lönen i hyra – i hela Norden

Många unga klagar ofta på att det är svårt att både betala hyran och leva ett normalt liv i Stockholm.

Nu finns det siffror som visar detta stämmer.

Av allra nordiska huvudstäder är det svårast att bo i Stockholm för den som vill bo ensam på en genomsnittlig lön, skriver Dagens PS med hänvisning till data från The Economist.

Behöver betala mer av lönen i hyra

Analysen utgår från vad tidningen definierar som en rimlig boendekostnad, där hyran inte bör överstiga 30 procent av inkomsten.

Med hjälp av genomsnittshyran för en etta och genomsnittslönen i respektive stad räknas ett mått fram.

Ett värde under 1,0 innebär att en vanlig lön inte räcker för att klara hyran inom den rekommenderade gränsen.

Stockholm hamnar på 0,59, vilket är lägst i Norden.