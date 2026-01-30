01 feb. 2026

Fastigheter

Stockholmare betalar mest av lönen i hyra – i hela Norden

stockholm
Stockholms hyresmarknad är inget för den som vill ha något snabbt och billigt. (Foto: Fredrik Sandberg/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 30 jan. 2026Publicerad: 30 jan. 2026

En stor del av lönen går till hyra för många som bor i Stockholm. Ny data visar att det gäller även i en internationell jämförelse.

Många unga klagar ofta på att det är svårt att både betala hyran och leva ett normalt liv i Stockholm.

Nu finns det siffror som visar detta stämmer.

Av allra nordiska huvudstäder är det svårast att bo i Stockholm för den som vill bo ensam på en genomsnittlig lön, skriver Dagens PS med hänvisning till data från The Economist.

Behöver betala mer av lönen i hyra

Analysen utgår från vad tidningen definierar som en rimlig boendekostnad, där hyran inte bör överstiga 30 procent av inkomsten.

Med hjälp av genomsnittshyran för en etta och genomsnittslönen i respektive stad räknas ett mått fram.

Ett värde under 1,0 innebär att en vanlig lön inte räcker för att klara hyran inom den rekommenderade gränsen.

Stockholm hamnar på 0,59, vilket är lägst i Norden.

Krävs 74 000 kronor om året

För att en genomsnittlig etta i staden inte ska ta mer än 30 procent av inkomsten krävs en månadslön på drygt 74 000 kronor, motsvarande nära 890 000 kronor per år.

Den faktiska genomsnittslönen i Stockholm ligger samtidigt på omkring 43 000 kronor i månaden, vilket innebär ett betydande gap mellan inkomster och boendekostnader.

I jämförelsen klarar sig Helsingfors betydligt bättre, med ett värde runt 1,1, vilket innebär att en genomsnittlig lön där räcker för att bo ensam enligt 30-procentsregeln.

Många ensamhushåll i Sverige

Köpenhamn ligger strax under gränsen för överkomlighet, medan Oslo placerar sig mitt emellan Stockholm och Köpenhamn.

Situationen i Stockholm blir särskilt kännbart mot bakgrund av att Sverige har en hög andel ensamhushåll.

Drygt 40 procent av alla hushåll består av en person, vilket gör att höga hyror slår hårdare än i länder där samboende är vanligare.

Bonn ligger högst upp

I ett europeiskt perspektiv är det endast åtta av de granskade städerna där en genomsnittlig lön räcker för att hyra en etta inom den rekommenderade kostnadsramen.

Mest överkomligt är Bonn, följt av bland annat Bern, Bryssel, Helsingfors och Lyon. Berlin ligger precis över gränsen.

BostäderHyresbostäderStockholm
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

