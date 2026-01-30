En stor del av lönen går till hyra för många som bor i Stockholm. Ny data visar att det gäller även i en internationell jämförelse.
Stockholmare betalar mest av lönen i hyra – i hela Norden
Mest läst i kategorin
16 000 för en tvåa i Rågsved – hyresvärden slår ifrån sig
Hyresvärden Titania kritiseras för att ha ta ut höga hyror i sina nyproduktioner. Men vd:n slår ifrån sig kritiken. Bostadsbolaget Titania tar ut omkring 16 000 kronor i månaden för en tvåa på 49 kvadratmeter i Rågsved i södra Stockholm. Det har gett bolaget kritik för att hålla hyran på en alltför hög nivå. Men …
Grön miljardfinansiering och expansion – Svenska Handelsfastigheter gasar
Svenska Handelsfastigheter har emitterat gröna obligationer om 600 miljoner kronor med en löptid på tre år. Det tar bolaget närmare målet om en större andel kapitalmarknadsfinansiering. Obligationerna förfaller i februari 2029 och löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 88 räntepunkter. Efter emissionen uppgår Svenska Handelsfastigheters totala utestående gröna obligationer till 2 150 miljoner …
Selin vs Engelbert: Fastighetskrig slutar i mångmiljonuppgörelse
Efter månader av öppna konflikter, polisanmälan och ömsesidiga stämningsansökningar har Erik Selins Norion Bank och fastighetsprofilen Oscar Engelbert nått en uppgörelse. Engelbert ska betala 26 miljoner kronor till banken enligt en betalningsplan som sträcker sig till sommaren 2028. Den uppmärksammade tvisten mellan miljardären Erik Selin och mångmiljonären Oscar Engelbert, grundare av det numera konkursade Oscar …
Byggstarterna vänder uppåt
Byggstarterna fortsätter att öka. Under 2025 steg de med drygt 22 procent, enligt Prognoscentrets byggstartsindikator. Mellan november och december ökade indikatorn med ytterligare 2,0 procent. Bostadsbyggandet lyfte 36,6 procent under året. Lokalbyggandet steg 11,5 procent, rapporterar Fastighetsnytt. Läs mer:Byggarbetsplats Sverige: Så går de 6 största projekten Prognosen visar fortsatt uppgång ”Återhämtningen syns nu direkt i …
"Extremt billigt just nu” – experter pekar ut köplägen i fastigheter
Efter en utmanande period med stigande räntor och pressade värderingar visar fastigheter nu tecken på återhämtning, och flera experter lyfter fram köpvärda bolag i sektorn. Investtechs analytiker Lars-Göran Westerberg pekar ut tre fastighetsbolag som särskilt intressanta. Stenhus Fastigheter (börskurs Stenhus Fastigheter) i Norden har fått köpsignal från en omvänd huvud-skuldra-formation som signalerar en potentiell uppsida …
Många unga klagar ofta på att det är svårt att både betala hyran och leva ett normalt liv i Stockholm.
Nu finns det siffror som visar detta stämmer.
Av allra nordiska huvudstäder är det svårast att bo i Stockholm för den som vill bo ensam på en genomsnittlig lön, skriver Dagens PS med hänvisning till data från The Economist.
Behöver betala mer av lönen i hyra
Analysen utgår från vad tidningen definierar som en rimlig boendekostnad, där hyran inte bör överstiga 30 procent av inkomsten.
Med hjälp av genomsnittshyran för en etta och genomsnittslönen i respektive stad räknas ett mått fram.
Ett värde under 1,0 innebär att en vanlig lön inte räcker för att klara hyran inom den rekommenderade gränsen.
Stockholm hamnar på 0,59, vilket är lägst i Norden.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Krävs 74 000 kronor om året
För att en genomsnittlig etta i staden inte ska ta mer än 30 procent av inkomsten krävs en månadslön på drygt 74 000 kronor, motsvarande nära 890 000 kronor per år.
Den faktiska genomsnittslönen i Stockholm ligger samtidigt på omkring 43 000 kronor i månaden, vilket innebär ett betydande gap mellan inkomster och boendekostnader.
I jämförelsen klarar sig Helsingfors betydligt bättre, med ett värde runt 1,1, vilket innebär att en genomsnittlig lön där räcker för att bo ensam enligt 30-procentsregeln.
Många ensamhushåll i Sverige
Köpenhamn ligger strax under gränsen för överkomlighet, medan Oslo placerar sig mitt emellan Stockholm och Köpenhamn.
Situationen i Stockholm blir särskilt kännbart mot bakgrund av att Sverige har en hög andel ensamhushåll.
Drygt 40 procent av alla hushåll består av en person, vilket gör att höga hyror slår hårdare än i länder där samboende är vanligare.
Bonn ligger högst upp
I ett europeiskt perspektiv är det endast åtta av de granskade städerna där en genomsnittlig lön räcker för att hyra en etta inom den rekommenderade kostnadsramen.
Mest överkomligt är Bonn, följt av bland annat Bern, Bryssel, Helsingfors och Lyon. Berlin ligger precis över gränsen.
Läs mer: Gängvåldet plågar Frankrike – testar ovanliga lösningar. Dagens PS