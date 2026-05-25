Historisk kontorsaffär när Ericsson lämnar Kista

Det har spekulerats länge om att Ericsson (börskurs Ericsson) skulle lämna sina lokaler i Kista. Nu har det bekräftats att flyttlasset går till Hagastaden.

Ericsson tecknar hyresavtal med Atrium Ljungberg (börskurs Atrium Ljungberg) för 58 000 kvadratmeter fördelat på fastigheterna Wave, Ekeblad och Trinity, samt med Castellum (börskurs Castellum) för ytterligare ytor om cirka 13 000 kvm, enligt Fastighetsvärlden. Då i bland annat Infinity, Emerald House och Jubileumshuset.

Missa inte: Bahnhofs vd rasar mot Ericsson: ”Monterar ner en svensk industriklenod”. Realtid

Den kontrakterade hyran för Atrium Ljungbergs del uppgår till 360 miljoner kronor per år, motsvarande cirka 62 000 kronor per kvadratmeter.

Avtalen löper på 15 år och Atrium Ljungbergs totala investering uppgår till 6,2 miljarder kronor, enligt pressmeddelandet. Inflyttning planeras ske etappvis mellan 2031 och 2033.

Ericssons vd Börje Ekholm lyfter läget som avgörande för beslutet.

”Hagastaden är helt klart den bästa platsen för detta, placerat i hjärtat av Stockholms nätverk för tekniksamarbete och innovation, inklusive god tillgång till vårt föränderliga branschekosystem, partners och beslutsfattare, säger han i en kommentar.

Kommer pågå i flera år

ANNONS

Processen med att flytta Ericssons anställda från Kista beräknas inledas i början av 2028 och pågå i flera år.

Läs även: Spelet bakom sparkade svenskens jättebonus. Dagens PS

Nuvarande verksamhet i Kista omfattar forskning och utveckling, affärsområden, stabsfunktioner samt Imagine Studio.