Telekomjätten Ericsson lämnar sitt ikoniska huvudkontor i Kista och etablerar sig i Hagastaden i norra Stockholm. Totalt handlar det om 95 000 kvadratmeter fördelat på sex fastigheter beskrivs som den största kontorsuthyrningen i Sverige någonsin.
Historisk kontorsaffär när Ericsson lämnar Kista
Det har spekulerats länge om att Ericsson (börskurs Ericsson) skulle lämna sina lokaler i Kista. Nu har det bekräftats att flyttlasset går till Hagastaden.
Ericsson tecknar hyresavtal med Atrium Ljungberg (börskurs Atrium Ljungberg) för 58 000 kvadratmeter fördelat på fastigheterna Wave, Ekeblad och Trinity, samt med Castellum (börskurs Castellum) för ytterligare ytor om cirka 13 000 kvm, enligt Fastighetsvärlden. Då i bland annat Infinity, Emerald House och Jubileumshuset.
Den kontrakterade hyran för Atrium Ljungbergs del uppgår till 360 miljoner kronor per år, motsvarande cirka 62 000 kronor per kvadratmeter.
Avtalen löper på 15 år och Atrium Ljungbergs totala investering uppgår till 6,2 miljarder kronor, enligt pressmeddelandet. Inflyttning planeras ske etappvis mellan 2031 och 2033.
Ericssons vd Börje Ekholm lyfter läget som avgörande för beslutet.
”Hagastaden är helt klart den bästa platsen för detta, placerat i hjärtat av Stockholms nätverk för tekniksamarbete och innovation, inklusive god tillgång till vårt föränderliga branschekosystem, partners och beslutsfattare, säger han i en kommentar.
Kommer pågå i flera år
Processen med att flytta Ericssons anställda från Kista beräknas inledas i början av 2028 och pågå i flera år.
Nuvarande verksamhet i Kista omfattar forskning och utveckling, affärsområden, stabsfunktioner samt Imagine Studio.
Förlust för Corem
Beskedet är en kalldusch för nuvarande uthyraren Corems (börskurs Corem) aktieägare.
Fastighetsbolaget, som äger stora delar av Kista, förlängde i december förra året hyresavtalet med Ericsson för 39 000 kvadratmeter fram till september 2030 , efter ett år av osäkerhet kring telekomjättens lokalbeslut.
Corems grundare och vd Rutger Arnhult beskrev då förlängningen som ”väldigt skönt”.
Under måndagen föll Corem-aktien med 8,6 procent på måndagen, medan Atrium Ljungberg steg 4,8 procent och Castellum klättrade 1,8 procent, enligt Dagens industri.
Även hotell i området samt Vasakronan, som också hyr ut till Ericsson i Kista, drabbas av flytten, påpekar Fastighetsvärlden.
Glädje på Atrium Ljungberg
Atrium Ljungbergs vd Annica Ånäs välkomnar affären.
”Stockholm och Sverige behöver miljöer där globalt ledande företag kan fortsätta växa, attrahera talang och möta världen. Det känns fantastiskt att bidra till detta samtidigt som vi möjliggör tre viktiga projektstarter och säkrar hyresintäkterna i samtliga nuvarande projekt vi har i Hagastaden”, säger hon i i en kommentar.
Avtalen är villkorade av att markanvisningsavtal och exploateringsavtal tecknas före utgången av 2027.
De tre Atrium Ljungberg-fastigheterna projekteras för BREEAM Excellent-certifiering.