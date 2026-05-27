Reallönerna faller i rika länder

Neobo fortsätter återköpa aktier – väljer bort expansion

Ylva Sarby Westman
Vd Ylva Sarby Westman ser återköp som det mest värdeskapande alternativet för Neobo just nu.
Karin Andersen

Bostadsbolaget Neobo fortsätter att styra kapitalet mot återköp av egna aktier i stället för att växa genom förvärv.

Bolaget har nu lanserat sitt tredje återköpsprogram på kort tid. Det nya programmet omfattar upp till 50 miljoner kronor, motsvarande omkring 2 procent av aktierna till dagens kurs.

Neobo handlas samtidigt till en substansrabatt på över 60 procent, vilket gör återköp mer attraktivt än expansion enligt bolaget.

Ledningen betonar att varje investerad krona ger större effekt när aktien värderas så långt under bolagets egna bedömning av värdet.

Sedan avknoppningen från SBB har Neobo arbetat med att stabilisera verksamheten. Vakansgraden har sänkts till 6 procent och bolaget fortsätter att fokusera på kassaflöde, renoveringar och effektiviseringar i det befintliga beståndet.

”Återköp och investeringar i beståndet är mest gynnsamt för aktieägarna i det här läget”, säger vd Ylva Sarby Westman i en intervju med Placera.

