Neobo fortsätter återköpa aktier – väljer bort expansion

Neobo handlas samtidigt till en substansrabatt på över 60 procent, vilket gör återköp mer attraktivt än expansion enligt bolaget.



Ledningen betonar att varje investerad krona ger större effekt när aktien värderas så långt under bolagets egna bedömning av värdet.

Sedan avknoppningen från SBB har Neobo arbetat med att stabilisera verksamheten. Vakansgraden har sänkts till 6 procent och bolaget fortsätter att fokusera på kassaflöde, renoveringar och effektiviseringar i det befintliga beståndet.



”Återköp och investeringar i beståndet är mest gynnsamt för aktieägarna i det här läget”, säger vd Ylva Sarby Westman i en intervju med Placera.