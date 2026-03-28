Här är de stora, billiga, aktierna många missar

Bara vid finanskrisen 2008 och inflationskrisen 2023 har fastighetssektorn på börsen handlats till lika pressade värderingar som i dag.

Det konstaterar Peter Norhammar, förvaltare av fonderna Avanza Fastighet by Norhammar, Coeli Listed Real Estate och NRP Anaxo Nordic m2, i en intervju med Dagens PS.

”Vi har inte tidigare sett en period med låga värderingar som varit lika utdragen som denna”, säger han.

Börsen visar inte bolagens utveckling

Det som gör situationen ovanlig är att de svaga börskurserna inte speglar bolagens faktiska utveckling.

Tvärtom visar sektorns fundamenta en tydlig förbättring. Enligt Norhammar har medianbolaget i fastighetssektorn ökat sitt förvaltningsresultat per aktie med 10 procent i fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Substansvärdena har samtidigt stigit fem kvartal i rad.

”Det här är ju en sektor som är ganska enkel att analysera givet transparansen, och då kan jag med rätt så hög säkerhet säga att förvaltningsresultaten kommer att stiga under hela 2026 och fortsätta in i 2027”, säger Norhammar till Dagens PS.