Fastighetsaktierna har sällan varit så lågt värderade som nu. Ändå fortsätter investerarna att titta åt annat håll, enligt fondförvaltaren Peter Norhammar.
Här är de stora, billiga, aktierna många missar
Bara vid finanskrisen 2008 och inflationskrisen 2023 har fastighetssektorn på börsen handlats till lika pressade värderingar som i dag.
Missa inte: Biljätte vill skjuta på miljardskuld – ägarna tvingas skjuta till 500 miljoner. Realtid
Det konstaterar Peter Norhammar, förvaltare av fonderna Avanza Fastighet by Norhammar, Coeli Listed Real Estate och NRP Anaxo Nordic m2, i en intervju med Dagens PS.
”Vi har inte tidigare sett en period med låga värderingar som varit lika utdragen som denna”, säger han.
Börsen visar inte bolagens utveckling
Det som gör situationen ovanlig är att de svaga börskurserna inte speglar bolagens faktiska utveckling.
Läs även: Nu hårdnar nöjeskriget i Stockholms city – de tar över statens gamla spelhåla. Dagens PS
Tvärtom visar sektorns fundamenta en tydlig förbättring. Enligt Norhammar har medianbolaget i fastighetssektorn ökat sitt förvaltningsresultat per aktie med 10 procent i fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Substansvärdena har samtidigt stigit fem kvartal i rad.
”Det här är ju en sektor som är ganska enkel att analysera givet transparansen, och då kan jag med rätt så hög säkerhet säga att förvaltningsresultaten kommer att stiga under hela 2026 och fortsätta in i 2027”, säger Norhammar till Dagens PS.
Värderingsgap i skymundan
Trots de starka signalerna finns det alltså ett tydligt värderingsgap, både i förhållande till förvaltningsresultat och substansvärden.
Missa inte: Diktatorernas spökhus i London – fastigheter för miljarder förfaller. Realtid
Norhammars förklaring är enkel: fastighetsaktierna har hamnat i skymundan.
”De är lite bortglömda och förbisedda. Investerarna har lagt mycket fokus och pengar på de stora techbolagen och Magnificent Seven”, säger han.
Ser fastigheter som relativ vinnare
Inte heller den senaste tidens börsoron kopplad till Iran-kriget har dämpat Norhammars optimism.
Han menar att fastigheter som reella tillgångar historiskt har klarat sig relativt väl i oroliga tider och att måttligt ökad inflation till och med kan gynna sektorn genom att inflatera bort delar av bolagens skuldsättning.
”Fastighetsaktier känns som en relativ vinnare oavsett utfall framåt”, säger han.
I portföljen fokuserar Norhammar på segment med stabila kassaflöden, framför allt lager, logistik, lätt industri och samhällsfastigheter.
Läs även: Köpråd för utbombade anrika investmentbolaget. Dagens PS
Han lyfter specifikt fram Cibus, som äger dagligvarubutiker, samt logistikbolagen Catena och Swedish Logistic Property. Fondens största innehav är dock Emilshus, som han beskriver som ”ett klockrent case” på den typ av fastighetsbolag han tror starkast på just nu.