Spaniens bostadsboom tappar fart – svenskarna ökar köpen

Enligt en ny rapport från den spanska inskrivningsmyndigheten Registradores såldes 178 270 bostäder i Spanien under fjärde kvartalet 2025. Det är en ökning med 2,2 procent jämfört med kvartalet innan.

Priserna steg med 2,6 procent under samma period och med hela 16,6 procent sett till helåret 2025.

”Bostadspriserna har stigit kraftigt i Spanien under 2025, även om vi ser att ökningstakten har minskat under slutet av året. Priset på begagnade bostäder ligger nu på så höga nivåer att fler och fler börjar snegla på nyproduktion igen, som inte stigit i samma fart”, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån Utland, i ett pressmeddelande.

Utbudet har varit anmärkningsvärt lågt.

I samma pressmeddelande beskriver Alejandro Fernandez på Fastighetsbyrån i Nerja en marknad där antalet bostäder till salu halverats de senaste åren, från omkring 1 200 till 540 i hans område. Det låga utbudet har drivit upp priserna, men nu börjar nyproduktionen komma igång, enligt Fernandez.

Fler svenska köp – men fortfarande avvaktande

Antalet bostadsköp av svenskar ökade under fjärde kvartalet till 617, upp från 578 under tredje kvartalet.

Sverige ligger på tolfte plats bland de största köpnationerna, efter Kina.

Posch beskriver svenskarna som ”fortfarande lite avvaktande” men ser en viss återhämtning i slutet av året, där en starkare krona kan ge förutsättningar för ökat intresse under våren.

Bilden stämmer överens med Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel i Spanien, som visar att 53 procent av mäklarna spår stillastående priser under 2026, en tydlig förändring jämfört med oktober 2025 då 68 procent trodde på fortsatt prisuppgång.

Samtidigt är trycket från svenska köpare lägre än tidigare. Efterfrågan får betyget 3,0 på en sexgradig skala, och mäklare vittnar om att svenskar inte har rätt budget i förhållande till de senaste årens prisuppgångar.