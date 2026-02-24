"Orkar inte längre" – Sveriges mäklare pressas till bristningsgränsen

Under 2025 registrerades 555 nya fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), samtidigt som 621 avregistrerades. Det är ett nettoutflöde på 66 mäklare.

Missa inte: Här köper Titania ut K-Fastigheter. Realtid

Snittåldern för de som lämnar yrket är 41 år, långt under pensionsåldern. Det tyder på att utflödet drivs av karriärbyten snarare än pensionsavgångar.

”Fastighetsmäklaryrket är attraktivt, dynamiskt och entreprenöriellt. Men årets branschrapport visar också hur krävande det är. Utmaningen är inte att locka nya mäklare, utan att skapa villkor som gör att man orkar vara kvar över tid”, säger Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet i ett pressmeddelande.

Långa arbetsveckor

Rapporten, som bygger på enkätsvar från drygt 1 000 av Mäklarsamfundets medlemmar, tecknar bilden av ett yrke med hög arbetsintensitet. 55 procent av mäklarna uppger att deras stressnivå är hög eller mycket hög. Och 29 procent arbetar 50 timmar eller mer i veckan.

Läs även: Gen Z är inte lata – så förändrar de arbetsmarknaden i grunden. Realtid

Över hälften jobbar kvällar och helger minst tre till fyra gånger per vecka.

ANNONS

Intressant nog är det inte de nyaste mäklarna som upplever sämst balans mellan arbete och fritid, utan gruppen med fyra till tio års erfarenhet.