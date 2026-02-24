Fastighetsmäklarbranschen brottas med ökande arbetsbelastning, pressade arvoden och ett nettoutflöde av mäklare. Det visar Mäklarsamfundets branschrapport för 2025.
"Orkar inte längre" – Sveriges mäklare pressas till bristningsgränsen
Under 2025 registrerades 555 nya fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), samtidigt som 621 avregistrerades. Det är ett nettoutflöde på 66 mäklare.
Snittåldern för de som lämnar yrket är 41 år, långt under pensionsåldern. Det tyder på att utflödet drivs av karriärbyten snarare än pensionsavgångar.
”Fastighetsmäklaryrket är attraktivt, dynamiskt och entreprenöriellt. Men årets branschrapport visar också hur krävande det är. Utmaningen är inte att locka nya mäklare, utan att skapa villkor som gör att man orkar vara kvar över tid”, säger Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet i ett pressmeddelande.
Långa arbetsveckor
Rapporten, som bygger på enkätsvar från drygt 1 000 av Mäklarsamfundets medlemmar, tecknar bilden av ett yrke med hög arbetsintensitet. 55 procent av mäklarna uppger att deras stressnivå är hög eller mycket hög. Och 29 procent arbetar 50 timmar eller mer i veckan.
Över hälften jobbar kvällar och helger minst tre till fyra gånger per vecka.
Intressant nog är det inte de nyaste mäklarna som upplever sämst balans mellan arbete och fritid, utan gruppen med fyra till tio års erfarenhet.
Provision är fortfarande vanligast
64 procent av mäklarna har provisionsbaserad ersättning, en andel som stiger till nästan 90 procent bland dem som är nya i yrket. 37 procent upplever låg eller mycket låg förutsägbarhet i sin inkomst.
Knappt 40 procent av mäklarna tjänar upp till 450 000 kronor om året, medan runt 12 procent når en miljon kronor eller mer.
Nytt för årets rapport är det så kallade KAI-indexet, ett kvalitetsindex som mäter tidsintensitet, arvodespress och kvalitetsrisker för olika typer av objekt.
Resultatet visar att kvalitetspressen är som störst för mindre bostadsrätter och småhus, där kombinationen av hög tidsåtgång och pressade arvoden skapar risk att viktiga moment som dokumentation, rådgivning och uppföljning prioriteras bort.
”Branschen håller generellt hög kvalitet, men årets rapport visar att förutsättningarna inte är jämnt fördelade. När tid, arvode och ansvar inte går ihop ökar kvalitetspressen”, säger Öholm.
Kvaliteten i uppdragen består
Tillsynsstatistiken visar samtidigt att den övergripande kvaliteten i förmedlingsuppdragen är hög.
Över 99 procent av alla bostadsaffärer genomförs utan att leda till en anmälan mot mäklaren, och mindre än 0,1 procent resulterar i disciplinär påföljd.
Den vanligaste orsaken till påföljd är dessutom administrativ, bristande betalning av registreringsavgift snarare än fel i själva förmedlingen.
Totalt fanns 7 465 registrerade fastighetsmäklare i Sverige vid utgången av 2025.
Branschens samlade omsättning uppgick under 2024 till cirka 9,7 miljarder kronor, en ökning med drygt 15 procent jämfört med året innan, enligt uppgifter från UC.