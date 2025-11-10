Fastighetsbolaget SBB står inför stora utmaningar med sin likviditet och måste troligen sälja tillgångar för att hantera kommande skuldförfall. Samtidigt försvarar vd Leiv Synnes bolagets höga belåning och pekar på de möjligheter som följer.
SBB har problem med kassan – kan tvingas sälja
Analyshuset Pareto slår fast att SBB:s (börskurs Samhällsbyggnadsbolaget i Norden) likviditet förblir fastighetsbolagets största utmaning. Med begränsad tillgång till finansiering på rimliga villkor framstår tillgångsförsäljningar som den mest sannolika vägen framåt, skriver Fastighetsnytt.
I en ny analys uppskattar Pareto ett värdeintervall på 1:90–3:90 kronor per aktie för SBB och sätter riktkursen till 2:90 kronor med rekommendationen sälj.
Enligt analyshuset uppgår SBB:s likviditet, exklusive dotterbolaget Sveafastigheter, till cirka 1,5 miljarder kronor – vilket motsvarar endast 47 procent av de skulder som förfaller under fjärde kvartalet 2025.
”Vi fortsätter att notera att det faktiska kassaflöde som genereras i kassaflödesanalysen förblir begränsat jämfört med resultaträkningen”, skriver Pareto.
Ny revisor – men kaoset fortsätter i Batljans bolag
Ny revisor varnar för fortsatt drift och lämnar hård kritik i årsredovisningen.
Få alternativ för refinansiering
Pareto ser få möjligheter för SBB att hantera kommande skuldförfall annat än genom fortsatta tillgångsavyttringar.
Bolaget står inför skuldförfall på 5,7 miljarder kronor under tredje kvartalet 2026, och enligt analyshuset kommer SBB behöva sälja tillgångar i förväg för att säkra likviditet.
”Ett mönster som sannolikt kommer att upprepas varje gång bolaget står inför större förfall”, står det i analysen.
Även om SBB har ett obelånat fastighetsvärde på omkring 5,7 miljarder kronor, skulle detta enligt Pareto endast ge en tillfällig likviditetslösning med begränsade möjligheter till refinansiering på rimliga villkor.
Vd:n ser potential i högre belåning
Trots utmaningarna försvarar SBB:s vd Leiv Synnes bolagets strategi.
I en intervju med Fastighetsnytt argumenterar han för att den höga skuldsättningen också ger större möjligheter i en stigande fastighetsmarknad.
”Jag kan erkänna att det är lite högre risk i SBB för vi har en lite högre skuldsättning – men man måste också som bedömare tänka att det då är en större potential i SBB”, säger Synnes till Fastighetsnytt.
Han pekar på att marknaden har ändrat fokus från krisinsikt till att leta tillväxtmöjligheter, och att finansieringsmarknaden har blivit väsentligt bättre för fastighetsbranschen.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
