Stubb: "Faktum är att Ukraina vinner kriget"

Slagfältet i Ukraina har beskrivits som ett ställningskrig utan några tydliga framsteg.

Men enligt Finlands president Alexander Stubb är Ukraina på väg att vinna kriget mot Ryssland.

I en intervju med Politiken framhåller Finlands president att Rysslands ledning inte har uppnått sina centrala mål med invasionen.

Investerar mer

Enligt honom har Ukraina inte kommit närmare ett ryskt maktövertagande, samtidigt som Nato har stärkts och expanderat sedan krigets början.

Dessutom har de europeiska försvarsutgifterna ökat kraftigt.

Stubb beskriver utvecklingen som ett strategiskt misslyckande för den ryska ledningen och menar att konsekvenserna kommer att bli långvariga.

”Vinner kriget”

Han pekar även på omfattande ryska förluster på slagfältet under de senaste månaderna. Enligt de siffror han hänvisar till ska tiotusentals ryska soldater ha dödats i december och januari.

”Jämför det med Afghanistan, där Sovjetunionen var i tio år och förlorade 18 000 soldater. De ryska förlustsiffrorna är inte hållbara för Ryssland. Under de värsta dagarna dör 25 ryska soldater för varje ukrainsk soldat. Faktum är att Ukraina vinner kriget”, säger han, enligt Omni.