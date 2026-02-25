Fyra år efter den fullskaliga invasionen av Ukraina finns det lite som tyder på att Ryssland är på väg att ge upp. Samtidigt kämpar Ukraina med en allvarlig desertionskris som underminerar landets försvarsförmåga.
Ryssland redo för år fem – Ukraina tappar soldater
Enligt en ny analys från den brittiska försvarstankesmedjan International Institute for Strategic Studies (IISS) finns det ”få tecken” på att Rysslands förmåga att fortsätta kriget under ett femte år har försvagats. Det rapporterar The Guardian.
Kreml spenderade minst 186 miljarder dollar på försvaret under 2025, en ökning med tre procent i reala termer. Vilket motsvarar 7,3 procent av landets BNP, mer än dubbelt så stor andel som USA.
IISS-chefen Bastian Giegerich konstaterade att Ryssland intensifierar sina attacker mot Ukrainas kritiska infrastruktur och befolkningscentra med en blandning av kryssnings- och ballistiska missiler samt attackdrönare. Detta trots pågående västerländska samtal om ett hållbart eldupphör.
Ryssland tvingas tillbaka till dollarn
Ryssland har pratat i årtionden om att dollarn är ett västerländskt vapen som BRICS-länderna måste frigöra sig från.
Allt går inte som på räls för Ryssland
Samtidigt finns det sprickor i den ryska krigsinsatsen. Rysslands rekryteringstakt har börjat understiga de månatliga förlusterna vid fronten, enligt IISS.
Ryssland rekryterar uppskattningsvis 30 000–35 000 personer per månad, men kvaliteten sjunker då rekryterarna tvingas vända sig till allt mer marginaliserade grupper.
Om trenden fortsätter kan Kreml tvingas till en ny allmän mobilisering, med risk för sociala oroligheter liknande dem som uppstod vid mobiliseringen i september 2022.
Stora problem med personal i Ukraina
Men även Ukraina brottas med stora personalproblem. I oktober 2025 nådde antalet fall av olovlig frånvaro och desertering en rekordnivå på 21 602 ärenden, rapporterar Kyiv Independent.
Ukrainas nye försvarsminister Mychajlo Fedorov uppgav vid sitt tillträde att 200 000 soldater för närvarande är olovligt frånvarande.
Problemen drivs av konflikter med befäl, utmattning, psykologiska sammanbrott och ständig resursbrist.
Rötter i en sovjetisk kommandokultur
Flera soldater vittnar om upprepade uppdrag som de upplevde som självmordsorder, med rötter i en sovjetisk kommandokultur där överordnade beordrar underställda att hålla positioner till varje pris utan hänsyn till verkligheten på marken.
Överstelöjtnant Bohdan Krotevytj, tidigare stabschef för den kända Azov-brigaden, kallade desertionsproblemet ”kritiskt” och pekade på ett ”ohälsosamt ledningssystem” inom den ukrainska militären.
Om alla stridsdugliga soldater återvände från frånvaro skulle Ukraina kunna genomföra motoffensiver längs hela frontlinjen. Det enligt överstelöjtnant Kyrylo Berkal vid Tredje armékåren, skriver Kyiv Independent.
Ryssland kommer inte vinna i år
Trots de dystra utsikterna bedömer analytiker att Ryssland har mycket svårt att nå sina strategiska mål. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling, konstaterar i en analys för Yle att parterna sedan årsskiftet 2022–2023 stridit om ungefär en procent av Ukrainas territorium, vilket visar att Ryssland inte nått sina operativa mål.
Analytikern Minna Ålander vid Utrikespolitiska institutet i Sverige beskriver en dödszon på flera kilometer kring fronten, skapad av drönare och obemannade system, som gör det praktiskt taget omöjligt för någon sida att vinna militärt, rapporterar Yle.
Både Ålander och Paasikivi har låga förhoppningar om att de pågående fredsförhandlingarna ska leda till resultat, då Ryssland inte gett upp sina ursprungliga målsättningar.
Det mest sannolika scenariot, enligt Paasikivi, är ett fortsatt utnötningskrig.