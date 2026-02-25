Ryssland redo för år fem – Ukraina tappar soldater

Enligt en ny analys från den brittiska försvarstankesmedjan International Institute for Strategic Studies (IISS) finns det ”få tecken” på att Rysslands förmåga att fortsätta kriget under ett femte år har försvagats. Det rapporterar The Guardian.

Kreml spenderade minst 186 miljarder dollar på försvaret under 2025, en ökning med tre procent i reala termer. Vilket motsvarar 7,3 procent av landets BNP, mer än dubbelt så stor andel som USA.

IISS-chefen Bastian Giegerich konstaterade att Ryssland intensifierar sina attacker mot Ukrainas kritiska infrastruktur och befolkningscentra med en blandning av kryssnings- och ballistiska missiler samt attackdrönare. Detta trots pågående västerländska samtal om ett hållbart eldupphör.

Allt går inte som på räls för Ryssland

Samtidigt finns det sprickor i den ryska krigsinsatsen. Rysslands rekryteringstakt har börjat understiga de månatliga förlusterna vid fronten, enligt IISS.

Vladimir Putins Ryssland rustar för ett år till av krig. (Foto: Gavriil Grigorov/AP/TT).

Ryssland rekryterar uppskattningsvis 30 000–35 000 personer per månad, men kvaliteten sjunker då rekryterarna tvingas vända sig till allt mer marginaliserade grupper.

Om trenden fortsätter kan Kreml tvingas till en ny allmän mobilisering, med risk för sociala oroligheter liknande dem som uppstod vid mobiliseringen i september 2022.