Berkshire Hathaway köper husbyggare i miljardaffär

Enligt CNBC betalar det Omaha-baserade bolaget 72,50 dollar per aktie kontant för Taylor Morrison.

Budet motsvarar en premie på 24 procent mot stängningskursen den 29 maj och värderar bolaget till omkring 8,5 miljarder dollar inklusive skuld. Affären väntas slutföras under andra halvåret 2026.

Största draget efter Buffett

Förvärvet är ett av de första större strategiska dragen under Warren Buffetts efterträdare Greg Abel, som tog över som vd i början av 2026. Enligt CNBC är affären ändå relativt blygsam med Berkshires mått mätt, eftersom konglomeratet sitter på en kassa som närmar sig 400 miljarder dollar.

”Berkshire förvärvar en nationell husbyggare i toppklass, ledd av ett exceptionellt team”, sade Abel i ett uttalande enligt CNBC.

Han pekade på ambitionen att på sikt samla bolagets bostadsbyggande verksamheter i en gemensam plattform.

Affären breddar en redan stor närvaro inom bostadssektorn.

Berkshire äger sedan tidigare tillverkaren av prefabricerade hus Clayton Homes, flera byggproduktbolag samt mäklarnätverket Berkshire Hathaway HomeServices. Bill Stone, investeringschef på Glenview Trust och Berkshire-aktieägare, tolkar affären som ett vad om att bostadscykeln vänder och att det finns ett uppdämt behov.