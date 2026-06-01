Berkshire Hathaway har gått med på att köpa husbyggaren Taylor Morrison Home i en affär värd 6,8 miljarder dollar, en satsning som fördjupar konglomeratets exponering mot den amerikanska bostadsmarknaden efter en utdragen nedgång.
Berkshire Hathaway köper husbyggare i miljardaffär
Enligt CNBC betalar det Omaha-baserade bolaget 72,50 dollar per aktie kontant för Taylor Morrison.
Budet motsvarar en premie på 24 procent mot stängningskursen den 29 maj och värderar bolaget till omkring 8,5 miljarder dollar inklusive skuld. Affären väntas slutföras under andra halvåret 2026.
Största draget efter Buffett
Förvärvet är ett av de första större strategiska dragen under Warren Buffetts efterträdare Greg Abel, som tog över som vd i början av 2026. Enligt CNBC är affären ändå relativt blygsam med Berkshires mått mätt, eftersom konglomeratet sitter på en kassa som närmar sig 400 miljarder dollar.
”Berkshire förvärvar en nationell husbyggare i toppklass, ledd av ett exceptionellt team”, sade Abel i ett uttalande enligt CNBC.
Han pekade på ambitionen att på sikt samla bolagets bostadsbyggande verksamheter i en gemensam plattform.
Affären breddar en redan stor närvaro inom bostadssektorn.
Berkshire äger sedan tidigare tillverkaren av prefabricerade hus Clayton Homes, flera byggproduktbolag samt mäklarnätverket Berkshire Hathaway HomeServices. Bill Stone, investeringschef på Glenview Trust och Berkshire-aktieägare, tolkar affären som ett vad om att bostadscykeln vänder och att det finns ett uppdämt behov.
Utdelningar i miljardklassen
Samtidigt fortsätter Berkshires börsportfölj på cirka 330 miljarder dollar att generera betydande kassaflöden.
Enligt The Motley Fool är tre långvariga innehav, som tillsammans utgör nästan hälften av portföljens värde, på väg att ge konglomeratet sammanlagt omkring 1,6 miljarder dollar i utdelningar under 2026.
Störst bidrag väntas från Coca-Cola, som kan ge runt 848 miljoner dollar i år. Buffett köpte 400 miljoner aktier för 1,3 miljarder dollar mellan 1988 och 1994 och har aldrig sålt en enda.
American Express väntas ge cirka 556 miljoner dollar, medan Apple, fortfarande Berkshires största innehav trots att 75 procent av posten avyttrats, beräknas ge omkring 244 miljoner dollar.
Abel arbetade vid Buffetts sida i över två decennier och väntas föra en snarlik investeringsstrategi.