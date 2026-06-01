Medicinteknikbolaget Episurf, där Ilija Batljan är delägare, har tecknat avtal om att förvärva en portfölj av lättlager- och kontorsfastigheter från Setune Assets AB för 300 miljoner kronor.
Batljans bolag köper för 300 miljoner
Portföljen består av fyra fastigheter i Uppsala med en sammanlagd uthyrbar area på cirka 12 300 kvadratmeter.
Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 285,5 miljoner kronor, med en NOI-yield kring 6 procent och en WAULT på 3,5 år.
Uthyrningsgraden ligger på omkring 83 procent, med en initial vakans som väntas minska över tid, skriver Fastighetsvärlden.
Köpeskillingen finansieras dels genom en emission av B-aktier om 100 miljoner kronor till en kurs av 0,10 kronor per aktie, dels via bankfinansiering. Säljaren blir därmed delägare i Episurf.
Bra tillfälle att lämna över
Förvärvet tillför bolaget hyresintäkter på omkring 22 miljoner kronor per år och ett driftnetto på cirka 17,5 miljoner. Tillträdet är villkorat av finansiering och väntas ske senast den 1 november 2026.
”Genom förvärvet av detta samlade och välskötta bestånd i Uppsala stärker vi vår position ytterligare i en av Sveriges mest attraktiva tillväxtregioner”, säger Episurfs vd Jens Andersson i en kommentar enligt FV.
Setunes vd Michael Pettersson beskriver affären som ett tillfälle att lämna över ett bestånd man förvaltat länge till en expansiv ägare, samtidigt som säljaren får vara kvar på tillväxtresan genom sitt aktieinnehav.
Med Setuneköpet äger Episurf nu fastigheter till ett värde av 4,3 miljarder kronor. Bolaget har på kort tid genomfört en rad förvärv, bland annat från Frusipe Intressenter, KlaraBo, Mofast, Botrygg och Lilium.
Kritiserad Batljan
Ilija Batljan och hans affärer har dock kritiserats.
Dagens Industris analytiker menade tidigare i år att uppmärksamheten kring hans omstridda affärer knappast gynnar den planerade comebacken på Stockholmsbörsen.
Kritiken gäller en tidigare transaktion där Batljan sålt obligationer och fastigheter till just Episurf, där han kontrollerar 23 procent av kapitalet. Konstruktionen innebär en utspädning på upp till 1 208 procent för befintliga aktieägare, och Episurf måste nu genomgå en nynoteringsprocess för att behålla sin plats på Nasdaq Stockholm.
Den finansiella rådgivaren Agenta har dessutom lämnat in en stämningsansökan mot Batljans ägarbolag IB Invest för obligationsägarnas räkning.
Agenta företräder obligationsägare som utgör över 60 procent av de kvarvarande. Batljan avvisar kritiken och uppger att han känner sig trygg i att bolaget agerat korrekt.