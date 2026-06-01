Batljans bolag köper för 300 miljoner

Portföljen består av fyra fastigheter i Uppsala med en sammanlagd uthyrbar area på cirka 12 300 kvadratmeter.

Det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till 285,5 miljoner kronor, med en NOI-yield kring 6 procent och en WAULT på 3,5 år.

Uthyrningsgraden ligger på omkring 83 procent, med en initial vakans som väntas minska över tid, skriver Fastighetsvärlden.

Köpeskillingen finansieras dels genom en emission av B-aktier om 100 miljoner kronor till en kurs av 0,10 kronor per aktie, dels via bankfinansiering. Säljaren blir därmed delägare i Episurf.

Bra tillfälle att lämna över

Förvärvet tillför bolaget hyresintäkter på omkring 22 miljoner kronor per år och ett driftnetto på cirka 17,5 miljoner. Tillträdet är villkorat av finansiering och väntas ske senast den 1 november 2026.

”Genom förvärvet av detta samlade och välskötta bestånd i Uppsala stärker vi vår position ytterligare i en av Sveriges mest attraktiva tillväxtregioner”, säger Episurfs vd Jens Andersson i en kommentar enligt FV.

Setunes vd Michael Pettersson beskriver affären som ett tillfälle att lämna över ett bestånd man förvaltat länge till en expansiv ägare, samtidigt som säljaren får vara kvar på tillväxtresan genom sitt aktieinnehav.

Med Setuneköpet äger Episurf nu fastigheter till ett värde av 4,3 miljarder kronor. Bolaget har på kort tid genomfört en rad förvärv, bland annat från Frusipe Intressenter, KlaraBo, Mofast, Botrygg och Lilium.