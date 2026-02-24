Här köper Titania ut K-Fastigheter

Titania förvärvar de resterande 50 procenten av aktierna i det gemensamma projektbolag som äger fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:48.

De blir därmed ensam ägare. Det underliggande marknadsvärdet uppgår till 175 miljoner kronor, motsvarande 75 000 kronor per kvadratmeter.

Missa inte: Nu kan du fynda fritidshus – så många säljs under utgångspris. Realtid

Projektet, som ligger i centrala Vallentuna med närhet till kommunikationer och service, omfattar 74 hyreslägenheter på totalt 2 338 kvadratmeter samt underjordiskt garage.

Det sammanlagda hyresvärdet beräknas till cirka 11 miljoner kronor, och den förväntade avkastningen, räknat som yield on cost inklusive finansiering, uppgår till omkring 6,6 procent. Färdigställande bedöms ske under första halvåret 2026.

Del i Titanias tillväxtstrategi

Titanias vd Einar Janson beskriver projektet som ett bevis på vad som kan uppnås när två ambitiösa aktörer samarbetar, och kallar förvärvet ett naturligt steg i bolagets tillväxtstrategi.

ANNONS

”Vallentuna-Rickeby 1:48 är en attraktiv tillgång som vi ser fram emot att förvalta med samma precision som vi byggt den”, säger Janson i en kommentar.

Läs även: Svenska mäklare vill förbjuda dolda bud. Dagens PS

K-Fastigheters affärsutvecklingschef Magnus Persson framhåller att försäljningen ligger i linje med bolagets fokus på projektutveckling med hög omsättningshastighet, snarare än att behålla alla projekt i egen förvaltning.