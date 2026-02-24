Fastighetsbolaget Titania förvärvar återstående hälften i det projekbolag de ingått i tillsammans med K-Fastigheter i Vallentuna.
Här köper Titania ut K-Fastigheter
Titania förvärvar de resterande 50 procenten av aktierna i det gemensamma projektbolag som äger fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:48.
De blir därmed ensam ägare. Det underliggande marknadsvärdet uppgår till 175 miljoner kronor, motsvarande 75 000 kronor per kvadratmeter.
Projektet, som ligger i centrala Vallentuna med närhet till kommunikationer och service, omfattar 74 hyreslägenheter på totalt 2 338 kvadratmeter samt underjordiskt garage.
Det sammanlagda hyresvärdet beräknas till cirka 11 miljoner kronor, och den förväntade avkastningen, räknat som yield on cost inklusive finansiering, uppgår till omkring 6,6 procent. Färdigställande bedöms ske under första halvåret 2026.
Del i Titanias tillväxtstrategi
Titanias vd Einar Janson beskriver projektet som ett bevis på vad som kan uppnås när två ambitiösa aktörer samarbetar, och kallar förvärvet ett naturligt steg i bolagets tillväxtstrategi.
”Vallentuna-Rickeby 1:48 är en attraktiv tillgång som vi ser fram emot att förvalta med samma precision som vi byggt den”, säger Janson i en kommentar.
K-Fastigheters affärsutvecklingschef Magnus Persson framhåller att försäljningen ligger i linje med bolagets fokus på projektutveckling med hög omsättningshastighet, snarare än att behålla alla projekt i egen förvaltning.
Hyresstrid i bakgrunden
Förutom förvärv är Titania just nu upptagen i en stor tvist om hyresnivåer i nyproduktion.
Bolaget tar ut omkring 16 000 kronor i månaden för en tvåa på 49 kvadratmeter i Rågsved i södra Stockholm, vilket har väckt kritik.
En hyresgäst har vänt sig till hyresnämnden och kräver en sänkning med cirka 40 procent. Kritik har också riktats mot att den hyresgästförening som godkänt hyrorna, Föreningen för Sveriges Hyresgäster (FSH), har kopplingar till personer inom Titania.
Janson har å sin sida riktat skarp kritik mot det svenska hyressättningssystemet och beskrivit det som ”godtyckligt och korrumperat”.
Titania säger sig vara berett att driva frågan ända till Europadomstolen om bolaget förlorar i hyresnämnden.
”Vi kan ta det här hela vägen till Europadomstolen om det krävs”, säger Janson till Bostadspolitik.
Tvisten har principiell betydelse för hur presumtionshyror i nyproduktion sätts i Sverige.
EU-kommissionen har tidigare kritiserat det svenska bruksvärdessystemet, och Europadomstolen har i flera fall underkänt medlemsländers hyresregleringar.