Tidigare arméchef: Staten kan inte betala försvaret själv

Världsordningen förändras och vapen blir återigen ett centralt verktyg i politiken.

För högindustrialiserade länder innebär det att finansmarknaderna måste dra sitt lass i försvarsuppbyggnaden – skattemedel räcker helt enkelt inte längre.

Karl Engelbrektson, tidigare arméchef och numera rådgivare till Handelshögskolan och den svenska försvarsfonden Global Security Fund, ser en strukturell förändring där den regelbaserade ordningen efter andra världskriget ersätts av maktpositionering.

”Det privata kapitalet och finansmarknaden måste vara en fördel för oss som är högindustrialiserade länder och har en industripotential. Det måste vara en del av lösningen – och då blir vi på totalen starkare”, säger Engelbrektson till Realtid TV.

Reglerna från andra världskriget ignoreras

Stormakter vill bygga egna intressesfärer och de principer som etablerades efter andra världskriget – frihandel och förbud mot militär intervention – följs inte längre.

Globalt rustar länder upp sina försvar för att komma från en trovärdig styrkeposition.

”De som är unga i dag får tyvärr växa upp i en annan värld än den jag växte upp i. Då blev allting bättre. Nu är det en hel del som pekar på att vi kommer att ha utmaningar på flera områden”, konstaterar Engelbrektson.