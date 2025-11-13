Miljarder från militären ger fastighetsbranschen nytt lyft

Samtidigt som vakanserna ökar inom kontor och logistik öppnar de militära investeringarna nya möjligheter. Effekterna märks redan i flera regioner.

I regementsstaden Östersund har antalet värnpliktiga vuxit från 40 år 2021 till nästan 400 i dag. Ökningstakten fortsätter.

”Vi har ett ökat behov av boende för de värnpliktiga, men det innebär ju också att vi har ökat behov av lokaler för vår anställda personal att kunna jobba i”, säger Camilla Sjöhlén, ställföreträdande regementschef vid I 21, till EFN.

Fortifikationsverket planerar att öka sina investeringar med 148 procent mellan 2023 och 2026 för att uppgradera faciliteter och logistikkedjor. Grovt räknat handlar investeringarna om ett par miljarder kronor per regementort.

Natokrav driver på

Natos mål att medlemsländerna ska lägga fem procent av BNP på försvaret till 2035 driver på utvecklingen.

Kraven på infrastruktur för snabba truppförflyttningar och uppdatering till Natostandard skapar särskilda möjligheter kring hamnar, gränser och transporthubbar, enligt en tidigare rapport från Danske Bank.

I Skåne bygger försvarsjätten Saab (börskurs Saab) 25 000 kvadratmeter i Lund för att samlokalisera verksamheter. På den danska sidan rustar försvaret upp kraftigt med Köpenhamn som dragkraft.

ANNONS

”Försvarsbolag i Skåne som Mildef (börskurs Mildef Group) i Helsingborg och inte minst utvecklingen på den danska sidan påverkar marknaden”, säger Fredrik Dackheden, partner på Catella (börskurs Catella) i Malmö, till EFN.

”Bidrar till konjunkturuppgången”

Underleverantörer till försvarsindustrin i Småland och Östergötland har fått ökad efterfrågan, vilket höjt industrins förväntningar i regionerna.

”Satsningen på försvar är någonting som bidrar till hela konjunkturuppgången”, säger Handelsbankens (börskurs Handelsbanken) chefsekonom Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, till EFN.

Stendörren (börskurs Stendörren Fastigheter) och NP3 (börskurs NP3 Fastigheter) har Fortifikationsverket som sin största hyresgäst, medan Castellum (börskurs Castellum) hyr ut till försvarsbolaget BAE Systems.

Fabege (börskurs Fabege) har hyreskontrakt med Saab i Solna strand, enligt Danske Banks rapport.