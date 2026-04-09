EU:s lag om naturrestaurering riskerar att få stora konsekvenser för svenskt bostadsbyggande. Upp till 151 kommuner påverkas av de nya kraven, och i 22 av dem bedöms läget som särskilt pressat.
Ny EU-lag kan hindra bostadsbyggande i 151 kommuner
Lagen, som antogs i juni 2024 trots motstånd från bland annat Sverige, kräver att urbana grönytor inte minskar fram till 2030, och därefter ska trenden vändas mot ökande grönyta och trädkronetäckning.
Nu varnas det för en maktförskjutning i förhållande till kommunernas planering.
”Den här typen av lagstiftning kan stoppa projekt även om det finns andra starka samhällsintressen, säger Love Edenborg, expert på planering och byggande på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till Tidningen Näringslivet.
Kommuner som behöver byggas kan drabbas hårdast
De kommuner som kan drabbas mest är ofta de med högt byggtryck, växande befolkning och behov av nya bostäder och infrastruktur.
För att undantas krävs bland annat minst 45 procent grönyta och minst 10 procent trädkrontäckning. Kommuner som uppfyller dessa nivåer får en övergångsperiod, men efter 2030 måste även de visa en ökande trend.
Byggbranschen ser stora risker med att spelreglerna förändras under pågående processer. Li Cederwall Frizzo, affärsutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt, beskriver för Tidningen Näringslivet hur redan långa ledtider förvärras av ny lagstiftning.
” Vi vill ha givna förutsättningar från början. När nya krav tillkommer i efterhand måste vi räkna om allt – och det riskerar både ekonomi, resurser och tid”, säger hon.
Kritik mot regeringens ambitionsnivå
Samtidigt riktas skarp kritik mot hur den svenska regeringen hanterar implementeringen.
Naturvårdsverket presenterade i februari sitt förslag till nationell restaureringsplan, men konstaterade själva att de föreslagna åtgärderna inte räcker för att uppfylla EU:s krav.
Miljöpartiets språkrör Amanda Lind anklagar Tidöregeringen för att ha underminerat arbetet redan från start, bland annat genom att i regleringsbrev styra myndigheten mot lägre ambitioner.
”Regeringen har skamlöst försökt styra myndigheten att sänka ambitionerna lägre än vad naturrestaureringslagen kräver, säger hon till Dagens ETC.
Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén delar kritiken och pekar på att Sverige exempelvis skulle behöva öka arealen naturliga barrskogar med över 80 procent för att leva upp till EU:s krav, något regeringen inte anser nödvändigt.
Den nationella planen ska bearbetas av regeringen och lämnas till EU-kommissionen i september i år.