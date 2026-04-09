Ny EU-lag kan hindra bostadsbyggande i 151 kommuner

Lagen, som antogs i juni 2024 trots motstånd från bland annat Sverige, kräver att urbana grönytor inte minskar fram till 2030, och därefter ska trenden vändas mot ökande grönyta och trädkronetäckning.

Nu varnas det för en maktförskjutning i förhållande till kommunernas planering.

”Den här typen av lagstiftning kan stoppa projekt även om det finns andra starka samhällsintressen, säger Love Edenborg, expert på planering och byggande på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till Tidningen Näringslivet.

Kommuner som behöver byggas kan drabbas hårdast

De kommuner som kan drabbas mest är ofta de med högt byggtryck, växande befolkning och behov av nya bostäder och infrastruktur.

För att undantas krävs bland annat minst 45 procent grönyta och minst 10 procent trädkrontäckning. Kommuner som uppfyller dessa nivåer får en övergångsperiod, men efter 2030 måste även de visa en ökande trend.

Byggbranschen ser stora risker med att spelreglerna förändras under pågående processer. Li Cederwall Frizzo, affärsutvecklingschef på Einar Mattsson Projekt, beskriver för Tidningen Näringslivet hur redan långa ledtider förvärras av ny lagstiftning.

” Vi vill ha givna förutsättningar från början. När nya krav tillkommer i efterhand måste vi räkna om allt – och det riskerar både ekonomi, resurser och tid”, säger hon.