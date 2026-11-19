Fastighetsbolaget Willhem lanserade på torsdagsmorgonen Framtidsbo 60+. Personer som har fyllt 60 år kan anmäla intresse för utvalda förstahandslägenheter i Stockholm utan att först ha samlat kötid.

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Anmälan görs på en intresselista som är kostnadsfri och inte bindande. Alla lägenheter har hiss, säkerhetsdörr, balkong eller uteplats, rymligt badrum och kök med plats för matbord. Tvättmaskin finns installerad eller förberedd.

”Framtidsbo 60+ rimmar så fint med vårt uppdrag, säger Ulrika Sand, regionchef öst på Willhem, i en kommentar.

Fem lägenheter i första omgången

Willhem säger inget om hur många lägenheter det gäller. På Willhems webbplats ligger just nu fem lägenheter ute, och nya ska publiceras löpande. De är mellan 39,5 och 72 kvadratmeter stora. Den billigaste kostar 7 047 kronor i månaden, och den dyraste, en trea på 72 kvadratmeter, kostar 13 927 kronor.

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Enligt Realtids beräkning motsvarar det ungefär 1 900–2 750 kronor per kvadratmeter och år. Den högsta nivån gäller en etta på 39,5 kvadratmeter med en månadshyra på 9 061 kronor.

Webbplatsen säger inte hur lägenheterna fördelas mellan dem som anmält intresse, eller om det finns krav på inkomst.

Kön är nio år lång

Bakgrunden är Stockholms bostadskö. Den som fick en vanlig hyresrätt via Bostadsförmedlingen förra året hade i snitt köat i nio år, enligt förmedlingens årsberättelse. Vid årsskiftet stod 894 592 personer i kön, och under 2025 förmedlades 20 861 bostäder.

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Det finns redan seniorbostäder för personer över 55 och 65 år hos Bostadsförmedlingen, men de fördelas också efter kötid. Det finns andra sätt att slippa kön, framför allt i dyrare nyproduktion.

Bristen på bostäder för äldre gäller inte bara Stockholm. Enligt en rapport från LF Fastighetsförmedling bor 84 procent av de äldre i en kommun där senioranpassade bostäder saknas eller är för få.

”När äldre får möjlighet att flytta till en bostad som bättre motsvarar deras behov skapas flyttkedjor som gynnar hela bostadsmarknaden”, säger LF:s vd Marcus Svanberg i rapporten.

Pensionskapital i hyresrätter

Willhem ägs sedan årsskiftet av Tredje och Fjärde AP-fonden. Tidigare ägdes bolaget helt av Första AP-fonden, som lades ned vid utgången av 2025. Dess tillgångar fördes då över till AP3 och AP4, enligt regeringen.

Bolaget fortsätter att växa i Stockholm. I juni köptes 150 lägenheter i stadenDet framgår av den delårsrapport som släpptes förra veckan.

Under årets första nio månader ökade intäkterna med 5,3 procent, till 2 560 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 564 miljoner kronor, jämfört med 529 miljoner kronor samma period i fjol. Fastighetsbeståndet var värt 62 miljarder kronor vid utgången av september, och bolaget gjorde förvärv för 1,1 miljarder kronor under perioden.

Uthyrningen har utvecklats positivt, ”inte minst på våra orter som har vakanser”, skriver vd Johan Tengelin i rapporten.