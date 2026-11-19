AP-fondernas bostadsbolag Willhem öppnar en egen väg in på Stockholms hyresmarknad för personer över 60 år. Den som anmäler sig behöver inga köpoäng, och de första lägenheterna har hyror från drygt 7 000 kronor i månaden.
60-plussare kan få förstahandskontrakt i Stockholm – utan kötid
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